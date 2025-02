सर्वोच्च न्यायालय में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन

-होमपेज पर दिए गए नोटिसेज सेक्शन के अंदर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें। खुलने वाले पेज पर Detailed advertisement for recruitment to the post of Junior Court Assistant in the Supreme Court of India नाम से भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन दिखाई देगा। डाउनलोड के लिंक पर क्लिक कर नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर लें। इसे पढ़कर अपनी योग्यता जांच लें।