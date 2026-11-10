सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की एग्जाम सिटी स्लिप जारी, 20 नवंबर को होगी परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दिया है। जिन उम्मादवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वो अब ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दिया है। जिन उम्मादवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वो अब ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को बता दें कि एग्जाम सिटी स्लिप में केवल परीक्षा शहर की जानकारी और परीक्षा पाली की जानकारी होगी। इसे देखकर अभ्यर्थी परीक्षा शहर पहुंचने की पहले से ही तैयारी कर सकता है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा की सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
250 पदों पर होनी है भर्ती
आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 250 संभावित पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह एक ग्रुप-बी स्तर का पद है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में काम करने का अवसर मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट Junior Court Assistant परीक्षा का सिटी स्लिप ऐसे करें डाउनलोड
1. जूनियर कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा की सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://www.sci.gov.in/ पर जाना होगा।
2. फिर यहां आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएं।
3. इसके बाद आपको SCI Junior Court Assistant भर्ती के लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. क्लिक करने के बाद मांगी गई लॉगिन डिटेल जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
5. फिर लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
6. आखिर में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम सिटी स्लिप यहां से करें डाउनलोड-
https://cdn3.digialm.com/EForms/configuredHtml/32912/100521/login.html
चयन प्रक्रिया और सैलरी पैकेज
सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पद पर अभ्यर्थियों का चयन चार चरणों में किया जाएगा।
ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट (MCQ): 100 प्रश्नों का लिखित टेस्ट।
कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड टेस्ट: न्यूनतम 35 WPM स्पीड की जांच।
डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट: अंग्रेजी में प्रेसी, निबंध और कॉम्प्रिहेंशन लेखन।
पर्सनल इंटरव्यू व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
सफलतापूर्वक चुने गए अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स के लेवल-6 के तहत 35,400 रुपये का शुरुआती बेसिक पे मिलेगा। इसके साथ नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट के सभी भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी।
कब जारी होगा एडमिट कार्ड और एग्जाम पैटर्न
जूनियर कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा का आयोजन अलग-अलग एग्जाम सेंटर में 20 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा से 2 या 3 दिन पहले एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। 17 या 18 नवंबर 2026 को एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि बाकी अपडेट्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। परीक्षा पैटर्न की बा करें, तो इसमें सामान्य अंग्रेजी, जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य ज्ञान आदि विषयों से 100 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 1 घंटे 30 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में पास होने के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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