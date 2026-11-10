सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की एग्जाम सिटी स्लिप जारी, 20 नवंबर को होगी परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दिया है। जिन उम्मादवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वो अब ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दिया है। जिन उम्मादवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वो अब ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को बता दें कि एग्जाम सिटी स्लिप में केवल परीक्षा शहर की जानकारी और परीक्षा पाली की जानकारी होगी। इसे देखकर अभ्यर्थी परीक्षा शहर पहुंचने की पहले से ही तैयारी कर सकता है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा की सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

250 पदों पर होनी है भर्ती आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 250 संभावित पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह एक ग्रुप-बी स्तर का पद है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में काम करने का अवसर मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट Junior Court Assistant परीक्षा का सिटी स्लिप ऐसे करें डाउनलोड 1. जूनियर कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा की सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://www.sci.gov.in/ पर जाना होगा।

2. फिर यहां आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएं।

3. इसके बाद आपको SCI Junior Court Assistant भर्ती के लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. क्लिक करने के बाद मांगी गई लॉगिन डिटेल जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।

5. फिर लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

6. आखिर में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

चयन प्रक्रिया और सैलरी पैकेज सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पद पर अभ्यर्थियों का चयन चार चरणों में किया जाएगा।

ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट (MCQ): 100 प्रश्नों का लिखित टेस्ट।

कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड टेस्ट: न्यूनतम 35 WPM स्पीड की जांच।

डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट: अंग्रेजी में प्रेसी, निबंध और कॉम्प्रिहेंशन लेखन।

पर्सनल इंटरव्यू व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।

सफलतापूर्वक चुने गए अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स के लेवल-6 के तहत 35,400 रुपये का शुरुआती बेसिक पे मिलेगा। इसके साथ नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट के सभी भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी।