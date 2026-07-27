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NEET UG ग्रेस मार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला, NTA को क्लीन चिट राहत; याचिका खारिज

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG ग्रेस मार्क्स को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस के साथ ही मेरिट लिस्ट में अब कोई बदलाव नहीं होगा।

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने नीट यूजी परीक्षा को लेकर छिड़ी बहस पर विराम लगा दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला उन लाखों छात्रों और उनके परिजनों के लिए अहम है जो दोबारा मूल्यांकन और संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करवाने की मांग पर अड़े हुए थे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ा यह विवाद बीते काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ था और अब कोर्ट के इस रुख के बाद एनटीए को बड़ी राहत मिलती दिख रही है।

यह मामला जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के सामने सुनवाई के लिए पहुंचा था। याचिका दाखिल करने वालों ने दलील दी थी कि एनटीए की तरफ से दिए गए ग्रेस अंक पूरी तरह मनमाने ढंग से बांटे गए हैं, इसलिए इन्हें फौरन रद्द किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों के वकीलों ने अदालत के सामने अपनी-अपनी दलीलें विस्तार से रखीं लेकिन आखिरकार पीठ ने याचिकाकर्ताओं की मांग को स्वीकार करने लायक नहीं पाया और मामले को खारिज कर दिया।

क्या थी याचिकाकर्ताओं की असली मांग?

याचिका में मुख्य निशाना एनटीए की तरफ से बांटे गए ग्रेस मार्क्स ही थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि परीक्षा में पूछे गए कई सवालों के जवाब एनसीईआरटी की किताबों में दर्ज तथ्यों से मेल नहीं खाते, फिर भी उम्मीदवारों को इसके एवज में ग्रेस अंक थमा दिए गए जो सरासर गलत है। इसी आधार पर मांग की गई थी कि इन कथित मनमाने अंकों को तुरंत निरस्त कर बिना ग्रेस मार्क्स के एक नई और संशोधित मेरिट सूची जल्द से जल्द जारी की जाए ताकि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सके।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने परीक्षा की पवित्रता और एनसीईआरटी के तय मानकों का हवाला देते हुए अपनी बात रखी। वहीं दूसरी तरफ एनटीए के वकीलों ने भी एजेंसी का पक्ष मजबूती से रखा। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें ध्यान से सुनने के बाद पूरे मामले और उससे जुड़े तथ्यों की बारीकी से पड़ताल की। लंबी सुनवाई के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि याचिका में उठाए गए तर्क इतने ठोस नहीं हैं कि उनके आधार पर मौजूदा नतीजों में फेरबदल किया जाए।

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फैसले का असर किन पर पड़ेगा?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का साफ मतलब है कि अब नीट यूजी के नतीजों और मेरिट लिस्ट में किसी तरह का कोई संशोधन नहीं होगा। जो सूची पहले से घोषित है, वही अंतिम मानी जाएगी। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत जरूर मिली है जो अपनी मौजूदा रैंक से संतुष्ट थे और काउंसलिंग शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मगर जिन अभ्यर्थियों ने यह याचिका दाखिल की थी उनके लिए यह फैसला अहम है क्योंकि उनकी उम्मीदें अब लगभग खत्म हो चुकी हैं।

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विवाद पर आखिरकार लगा विराम

पिछले कई महीनों से नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स का मुद्दा देशभर के मेडिकल उम्मीदवारों के बीच चर्चा और गुस्से दोनों की वजह बना हुआ था। कई शहरों में इसे लेकर छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किए थे। लेकिन देश की शीर्ष अदालत के इस ताजा फैसले ने अब इस लंबी कानूनी लड़ाई पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। माना जा रहा है कि अब काउंसलिंग और दाखिले से जुड़ी आगे की सारी प्रक्रियाएं बिना किसी रुकावट के अपनी रफ्तार से पूरी हो सकेंगी, जिसका सीधा फायदा उन लाखों अभ्यर्थियों को मिलेगा जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।

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Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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