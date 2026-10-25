JOBS: सुप्रीम कोर्ट में निकली कोर्ट मास्टर के पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू, जानें योग्यता

अगर आप सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर (शॉर्टहैंड) के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए कोर्ट ने विज्ञापन भी जारी कर दिया है। बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 25 अक्टूर से शुरू भी हो चुकी है।

अगर आप सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर (शॉर्टहैंड) के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए कोर्ट ने विज्ञापन भी जारी कर दिया है। बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 25 अक्टूर से शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुल 20 टेंटेटिव पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शॉर्टहैंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख 15 नवंबर 2026 तक निर्धारित की गई है।

महत्वपूर्ण तारीखें ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 25 अक्टूबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 15 नवंबर 2026, रात 11:55 बजे तक

ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट: 7 दिसंबर 2026

आंसर की जारी होने की तारीख: 8 दिसंबर 2026

आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की तारीख: 8 से 9 दिसंबर 2026

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन यानी स्नातक की डिग्री हासिल होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के लिए अंग्रेजी शॉर्टहैंड और कंप्यूटर टाइपिंग में निर्धारित स्पीड होना भी जरूरी है।

अंग्रेजी शॉर्टहैंड स्पीड: उम्मीदवार को अंग्रेजी शॉर्टहैंड में कम से कम 120 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखने में सक्षम होना चाहिए। शॉर्टहैंड का इस्तेमाल बोले गए शब्दों को तेजी से संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है।

अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड: उम्मीदवार की कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग की गति कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उम्मीदवार को निर्धारित गति के साथ कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टाइप करना आना चाहिए।

कार्य अनुभव: आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास शॉर्टहैंड राइटर या संबंधित स्टेनोग्राफी पद पर कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी केवल डिग्री और टाइपिंग-शॉर्टहैंड की गति पूरी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित काम का निर्धारित अनुभव भी जरूरी है।

आयु सीमा: उम्मीदवार की उम्र 1 अक्टूबर 2026 को न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना इसी तारीख के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिलती है या नहीं और कितनी छूट मिलेगी, इसकी जानकारी के लिए भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए नियमों को देखना चाहिए।

2. फिर Recruitment सेक्शन में Court Master (Shorthand) भर्ती का लिंक खोलें।

3. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें।

4. आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

5. जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

6. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

7. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

कितना देना होगा आवेदन शुल्क? - सामान्य और अन्य अनारक्षित वर्ग: 1500 रुपये

- SC, ST, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग उम्मीदवार: 750 रुपये

क्या है चयन प्रक्रिया? सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मास्टर भर्ती 2026 में उम्मीदवारों का चयन चार चरणों में किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा, शॉर्टहैंड टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू शामिल हैं।

1. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट: सबसे पहले उम्मीदवारों को 100 अंकों की लिखित परीक्षा देनी होगी। इसमें सामान्य जानकारी और संबंधित विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।

2. अंग्रेजी शॉर्टहैंड टेस्ट: इस चरण में उम्मीदवारों को 120 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा। इसे सुनकर कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। इसके लिए 45 मिनट का समय मिलेगा।

3. कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट: इसमें उम्मीदवारों को 10 मिनट तक अंग्रेजी में टाइपिंग करनी होगी। इस टेस्ट में कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड जरूरी है।