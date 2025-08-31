supreme court court master recruitment 2025 30 vacancies eligibility salary selection process सुप्रीम कोर्ट में काम करने का शानदार मौका, कितनी होगी सैलरी; जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया, Career Hindi News - Hindustan
supreme court court master recruitment 2025 30 vacancies eligibility salary selection process

सुप्रीम कोर्ट में काम करने का शानदार मौका, कितनी होगी सैलरी; जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 30 कोर्ट मास्टर पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। लेवल-11 वेतनमान वाली इस नौकरी के लिए 30 से 45 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 03:27 PM
देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोर्ट मास्टर के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवदेन कर सकते हैं। इसकी उम्र सीमा भी 30 से 45 वर्ष तक तय की गई है।

कितनी वैकेंसी?

इस भर्ती के तहत कुल 30 पद निकाले गए हैं

  • अनारक्षित (UR): 16
  • अनुसूचित जाति (SC): 4
  • अनुसूचित जनजाति (ST): 2
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-Non Creamy Layer): 8

पे स्केल क्या होगा?

इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-11 पे मैट्रिक्स मिलेगा, जिसमें शुरुआती बेसिक पे 67,700 होगा। इसके अलावा भत्ते भी दिए जाएंगे।

कौन कर सकता है आवेदन?

आयु सीमा: 30 से 45 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री

स्किल्स:

  • शॉर्टहैंड (अंग्रेजी) – 120 शब्द प्रति मिनट
  • कंप्यूटर पर टाइपिंग – 40 शब्द प्रति मिनट
  • अनुभव: कम से कम 5 साल का स्टेनोग्राफी या सचिवीय कार्य का अनुभव

जिन उम्मीदवारों के पास कानून (Law) की डिग्री होगी, उन्हें अतिरिक्त वेटेज मिलेगा।

चयन प्रक्रिया

भर्ती की प्रक्रिया चार चरणों में होगी

1. शॉर्टहैंड टेस्ट

2. ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा

3. कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड टेस्ट

4. इंटरव्यू

नौकरी क्यों खास है?

कोर्ट मास्टर की जिम्मेदारी बेहद अहम मानी जाती है। वे सुप्रीम कोर्ट के जजों की सहायता करते हैं, कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करते हैं, केस डॉक्युमेंट्स की सटीकता सुनिश्चित करते हैं और पूरे न्यायिक कामकाज को सुचारू रखते हैं। यही कारण है कि यह पद प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी दोनों का प्रतीक माना जाता है।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन केवल ऑनलाइन www.sci.gov.in पर स्वीकार किए जाएंगे।

रजिस्ट्रेशन की तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी।

आवेदन शुल्क:

  • सामान्य वर्ग 1500 रुपये
  • SC/ST/OBC/PwD/एक्स-सर्विसमैन/स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित - 750 रुपये
  • भुगतान केवल UCO बैंक पेमेंट गेटवे से किया जा सकेगा।

