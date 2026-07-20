माता-पिता की मंजूरी पहले, स्कूल खुद से नहीं बना सकेंगे APAAR ID; सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने अपार आईटी को लेकर सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कोई भी स्कूल खुद से बच्चों की अपार आईडी नहीं बना सकता है, इसके लिए माता-पिता की मर्जी जरूरी है।
अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। अक्सर स्कूलों की तरफ से कई तरह के पहचान पत्र या आईडी बनवाने का दबाव होता है, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और राहत भरा कदम उठाया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बच्चों के लिए बनाए जा रहे नए अपार आईडी (APAAR ID) के मामले में माता-पिता की मर्जी ही चलेगी। अदालत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) को निर्देश दिया है कि वो उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले को पूरे देश में लागू करे, जिसमें माता-पिता को इस आईडी के लिए अपनी सहमति न देने या 'ऑप्ट आउट' करने का सीधा विकल्प दिया गया था। आसान लफ्जों में कहें, तो अब कोई भी स्कूल आपके बच्चे का अपार आईडी बनवाने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकता।
फैसले की अहम बातें
माता-पिता अब स्कूल के कंसेंट फॉर्म में अपार आईडी बनाने से साफ इनकार कर सकते हैं। इसके मद्देनजर बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए आधार या अपार आईडी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस फैसले के तहत सीबीएसई के नियम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 के दायरे में ही रहेंगे।
क्या है यह अपार आईडी और क्यों हो रहा है विवाद?
नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत शिक्षा मंत्रालय ने 'अपार' (Automated Permanent Academic Account Registry) योजना की शुरुआत की थी। इसे आप छात्रों का एक तरह का 'डिजिटल पासपोर्ट' कह सकते हैं। यह 12 अंकों का एक खास और उम्र भर काम आने वाला स्टूडेंट आईडी है। सरकार का बुनियादी मकसद यह है कि बच्चों की मार्कशीट, डिग्रियां और स्कूल में हासिल की गई अन्य उपलब्धियां एक ही जगह पर डिजिटल रूप में सुरक्षित रहें। सुनने में यह योजना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असली पेंच इसके आधार कार्ड से जुड़े होने को लेकर फंसा है। आरोप है कि स्कूलों में इसके नाम पर बच्चों का डेटा लिया जा रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से आधार को अनिवार्य बनाया जा रहा है।
अदालत में क्या दलीलें दी गईं?
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। चार छात्रों के माता-पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनकी तरफ से पेश हुईं सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने बड़ी ही मजबूती से अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही कह रही है कि यह योजना ऐच्छिक है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। अपार आईडी बनवाने के लिए आधार का होना लगभग जरूरी कर दिया गया है। ऐसे में बच्चों को घुमा-फिराकर आधार कार्ड बनवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
निजता और शिक्षा के अधिकार का सवाल
इंदिरा जयसिंह ने 2019 के मशहूर के.एस. पुट्टस्वामी फैसले (आधार जजमेंट) का हवाला देते हुए कोर्ट को याद दिलाया कि किसी भी बच्चे को आधार कार्ड बनवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने बेहद साफ लफ्जों में कहा, "शिक्षा पाना हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है। इम्तिहान में बैठने के लिए बच्चों से आधार और अपार आईडी मांगना सीधे तौर पर संविधान के खिलाफ है।" इसके अलावा, उन्होंने नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट, 2023 का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि स्कूलों द्वारा जो सहमति पत्र भरवाया जा रहा है, वह किसी थोपे गए कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। इसमें माता-पिता के पास 'ना' कहने का कोई सीधा विकल्प ही नहीं है। बच्चों का डेटा लंबे समय तक कैसे और कहां रखा जाएगा, इसे लेकर भी गहरी चिंता जताई गई।
इन सारी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने उड़ीसा हाईकोर्ट के दिसंबर 2025 के फैसले को चुनौती नहीं दी है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि सीबीएसई इसे पूरे देश में लागू करे। याद दिला दें कि उड़ीसा हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में शिक्षा मंत्रालय से कहा था कि वह अपने कंसेंट फॉर्म में बदलाव करे। अदालत का मानना था कि अगर माता-पिता को शुरुआत में ही 'मना करने' का विकल्प नहीं मिलता, तो फिर इस योजना को अपनी मर्जी से चुनने वाली योजना कैसे कहा जा सकता है? हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया था कि शिक्षा को आधार की शर्त पर नहीं दिया जा सकता।
हर नई चीज को शक की नजर से न देखें: सीजेआई सूर्यकांत
हालांकि, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने योजना के पक्ष में भी कुछ सकारात्मक बातें कहीं। उन्होंने कहा कि हमें देश की हर नई पहल को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। अपार आईडी का बुनियादी मकसद छात्रों का एक सटीक रिकॉर्ड तैयार करना, पढ़ाई-लिखाई के निजाम को बेहतर बनाना और टीचर-स्टूडेंट के अनुपात जैसी चीजों पर नजर रखना है। सीजेआई ने कहा, "यह एक स्वागत योग्य कदम है।" लेकिन इसके साथ ही बेंच ने यह भी साफ कर दिया कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कानून सबसे ऊपर है और CBSE का कोई भी नियम या सर्कुलर इस कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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