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IIT खड़गपुर से IIT रुड़की ट्रांसफर की मिली इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनाया ऐसा फैसला

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में मानसिक स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए आईआईटी खड़गपुर के एक छात्र को आईआईटी रुड़की में ट्रांसफर करने की अहम इजाजत दे दी है।

supreme court allows iit kharagpur student transfer to iit roorkee mental health
सुप्रीम कोर्ट

देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों यानी आईआईटी में पढ़ाई का दबाव किसी से छिपा नहीं है। यहां पहुंचने का सपना लाखों युवा देखते हैं, लेकिन वहां का तनाव कई बार छात्रों को अंदर से तोड़ देता है। ऐसे ही एक मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ा और बेहद मानवीय फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर के एक छात्र की मानसिक हालत को देखते हुए उसे आईआईटी रुड़की में ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी है। यह अपने आप में एक बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक मामला है, जहां देश की सर्वोच्च अदालत ने किसी छात्र के मानसिक स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए दो अलग-अलग आईआईटी संस्थानों के बीच सीधे ट्रांसफर का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला

यह पूरा मामला आईआईटी खड़गपुर में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (बी.आर्क) की पढ़ाई कर रहे एक छात्र से जुड़ा है। यह नौजवान लंबे समय से 'रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर' यानी गंभीर डिप्रेशन से जूझ रहा था। बीमारी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छात्र का इलाज चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित पीजीआई अस्पताल से चल रहा है। उसे लगातार डॉक्टरों की निगरानी और खास मेडिकल केयर की जरूरत थी। इसी वजह से छात्र ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और गुहार लगाई कि उसे खड़गपुर से किसी ऐसे संस्थान में भेजा जाए, जहां वह अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपना इलाज भी सुचारू रूप से जारी रख सके।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच कर रही थी। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को गहराई से समझा और आईआईटी खड़गपुर को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि संस्थान एक हफ्ते के भीतर इस छात्र का ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करे। साथ ही, उसके सभी ओरिजिनल दस्तावेज भी आईआईटी रुड़की को सौंपे जाएं। बेंच ने रुड़की प्रशासन को भी साफ आदेश दिया कि वे इस छात्र को अपने यहां बी.आर्क प्रोग्राम के पहले साल में तुरंत दाखिला दें। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्र को दाखिले और फीस से जुड़ी सभी जरूरी औपचारिकताओं और नियमों का पालन करना होगा।

IIT रुड़की की दलीलों पर अदालत का जवाब

सुनवाई के दौरान आईआईटी रुड़की ने इस ट्रांसफर का कड़ा विरोध किया। संस्थान के वकील ने दलील दी कि एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में दो आईआईटी के बीच ट्रांसफर की कोई स्पष्ट सिफारिश नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि खड़गपुर के ट्रांसफर नियम उन पर लागू नहीं होते। रुड़की प्रशासन का साफ कहना था कि उनके पास ऐसा कोई नियम नहीं है जो इस तरह के ट्रांसफर की इजाजत देता हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की कि हर आईआईटी अपनी सीनेट के जरिए स्वतंत्र रूप से काम करता है। कोई भी संस्थान दूसरे के नियमों से नहीं बंधा है। इसी तकनीकी पेंच को सुलझाने और छात्र को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। यह खास अधिकार अदालत को 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश पारित करने की अभूतपूर्व ताकत देता है।

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पहले साल से शुरू करनी होगी पढ़ाई

इस फैसले में एक अहम शर्त भी शामिल है। आईआईटी रुड़की ने अदालत को बताया कि उनके यहां बीच से पढ़ाई जारी रखने (एकेडमिक कंटिन्यूटी) का कोई प्रावधान नहीं है। अगर ट्रांसफर होता है, तो छात्र को बी.आर्क के पहले साल से ही शुरुआत करनी होगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुईं सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने इस शर्त को तुरंत मान लिया। रुड़की प्रशासन ने यह अपील भी की कि इस फैसले को केवल इसी खास मामले तक सीमित रखा जाए और भविष्य में इसे किसी दूसरे ट्रांसफर केस के लिए नजीर न माना जाए। कोर्ट ने उनकी इस बात को अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया।

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मानसिक स्वास्थ्य पर पहले भी उठ चुके हैं गंभीर सवाल

गौरतलब है कि आईआईटी परिसरों में मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा नया नहीं है। पिछले कुछ सालों में छात्रों पर पढ़ाई के बढ़ते दबाव को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। इस मौजूदा मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को एम्स के डायरेक्टर को एक मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया था, ताकि छात्र की मानसिक हालत का एकदम सटीक आकलन हो सके। तब तक रुड़की में एक सीट खाली रखने को कहा गया था। आपको बता दें कि जुलाई 2025 में भी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने खड़गपुर में छात्रों की आत्महत्या के मामलों पर गहरी चिंता जताई थी। तब अदालत ने संस्थान से सीधे सवाल किया था कि इन त्रासदियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके जवाब में खड़गपुर प्रशासन ने बताया था कि उन्होंने एक 10-सदस्यीय कमेटी बनाई है और एक डेडिकेटेड काउंसलिंग सेंटर भी काम कर रहा है, जो तनाव से जूझ रहे छात्रों की पहचान कर उनकी मदद करता है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा फैसला छात्रों के हक में एक बहुत बड़ी राहत बनकर आया है।

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Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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