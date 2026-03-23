बिहार बोर्ड कराएगा JEE-NEET की मुफ्त तैयारी, रहना-खाना भी फ्री; बोर्ड परीक्षा के नतीजों से पहले बड़ा ऐलान
बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट के पहले ही 2026 के सेशन के लिए सुपर 50 के तहत मुफ्त जेईई और नीट कोचिंग के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं, जिसमें रहना-खाना और वजीफा भी मिलेगा।
हर माता-पिता की आंखों में एक ही बड़ा ख्वाब होता है कि उनका बच्चा पढ़-लिखकर जिंदगी में कुछ बड़ा करे। कोई अपने बच्चे को सफेद कोट पहने एक काबिल डॉक्टर के रूप में देखना चाहता है, तो कोई उसे एक कामयाब इंजीनियर बनते हुए। लेकिन, भारत जैसे देश में जहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वहां अक्सर पैसों की तंगी इन बड़े सपनों के बीच एक ऊंची दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले बड़े-बड़े कोचिंग संस्थानों की फीस इतनी ज्यादा होती है कि एक आम या मिडिल क्लास परिवार के लिए उसे चुका पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन अब आपको मायूस होने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे में काबिलियत है और वह कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) एक फरिश्ता बनकर सामने आई है। बिहार बोर्ड ने जेईई (JEE) और नीट (NEET) की तैयारी के लिए एकदम मुफ्त कोचिंग का शानदार ऐलान किया है, जिसके लिए आवेदन आज से यानी 23 मार्च से शुरू हो रहे हैं।
सुपर-50 के बच्चों ने गाड़े कामयाबी के झंडे
इससे पहले कि हम आपको इस शानदार स्कीम की पूरी जानकारी दें, आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि यह पहल कितनी असरदार है। अगर आपको इस मुफ्त कोचिंग की क्वालिटी पर जरा सा भी शक है, तो बिहार बोर्ड के 'सुपर-50' बैच के नतीजे आपके सारे शक दूर कर देंगे। सत्र 2024-26 के सुपर-50 बैच के होनहार छात्रों ने हाल ही में जेईई मेन (JEE Main) के पहले सेशन में अपने जबरदस्त प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया है। मो. अल्तमश ने 99.86 परसेंटाइल लाकर टॉप किया है। वहीं दीपांशु कुमारी ने 99.83, आयुष राज ने 99.39, नवनीत कुमार ने 99.20 और अमरजीत कुमार ने 99.02 परसेंटाइल लाकर यह साबित कर दिया है कि अगर सही मार्गदर्शन मिले, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इनके अलावा 24 और ऐसे छात्र रहे जिन्होंने 93.94 परसेंटाइल से ज्यादा नंबर हासिल कर अपने परिवार और राज्य का नाम रोशन किया है।
कौन कर सकता है आवेदन और क्या है आखिरी तारीख?
अब बात करते हैं कि इस सुनहरे मौके का फायदा कौन उठा सकता है। यह खास प्रोग्राम उन सभी छात्र-छात्राओं के लिए है जो साल 2026 में 10वीं यानी मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे ही नहीं, बल्कि सीबीएसई (CBSE) और आईसीएसई (ICSE) जैसे दूसरे बोर्ड के विद्यार्थी भी खुशी-खुशी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 5 अप्रैल तय की गई है। फॉर्म भरने के लिए आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, बस आपको बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट coaching.biharboardonline.com/index पर जाना है और ऑनलाइन आवेदन कर देना है।
आवासीय और गैर-आवासीय कोचिंग की शानदार सुविधा
बिहार बोर्ड ने छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दो तरह की कोचिंग का इंतजाम किया है- आवासीय (हॉस्टल वाली) और गैर-आवासीय (बिना हॉस्टल वाली)। अगर आप पटना में रहकर आवासीय कोचिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बस 100 रुपये की मामूली सी आवेदन फीस देनी होगी। वहीं, गैर-आवासीय कोचिंग के लिए आपको एक भी रुपया फीस के तौर पर नहीं देना है, यह पूरी तरह से मुफ्त है।
गैर-आवासीय कोचिंग की सुविधा पूरे बिहार के नौ प्रमंडलीय जिलों में दी जा रही है। इन जिलों में पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर शामिल हैं। फॉर्म भरते वक्त आप अपनी आसानी के हिसाब से किसी भी एक जिले को चुन सकते हैं। पटना की आवासीय कोचिंग में बच्चों को मुफ्त रहना और खाना मिलेगा। इसके साथ ही पढ़ाई के लिए एसी (AC) क्लासरूम और आधुनिक डिजिटल बोर्ड की बेहतरीन सुविधा भी मिलेगी, जो अमूमन बड़े-बड़े महंगे कोचिंग सेंटर्स में ही देखने को मिलती है।
बेहतरीन सुविधाएं से लैस होगा अलगा बैच
इस स्कीम के तहत लड़के और लड़कियों के लिए जेईई और नीट की तैयारी के लिए लगभग 50-50 बच्चों के अलग-अलग बैच बनाए जाएंगे, ताकि पढ़ाई का माहौल एकदम सुरक्षित और शानदार रहे। बच्चों को तैयारी के लिए खास स्टडी मटेरियल यानी किताबें और नोट्स भी दिए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पटना के सरकारी प्लस-टू स्कूलों में इनका मुफ्त एडमिशन भी कराया जाएगा ताकि उनकी स्कूल की पढ़ाई भी बिना किसी रुकावट के चलती रहे।
तैयारी को और पक्का करने के लिए हर महीने दो बार ओएमआर (OMR) टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) लिए जाएंगे, जिससे बच्चों को असली परीक्षा का अहसास हो सके। रेगुलर पढ़ाई के अलावा, अगर बच्चों को कोई सवाल समझ नहीं आता है, तो उनके लिए अलग से 'डाउट क्लियरिंग क्लास' भी लगाई जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि आवासीय प्रोग्राम के हर छात्र को कोर्स के दौरान हर महीने 400 रुपये की स्कॉलरशिप (वजीफा) दी जाएगी। वहीं, गैर-आवासीय प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले छात्रों को तो हर महीने 1000 रुपये की राशि दी जाएगी और उनके अपने जिले के स्थानीय सरकारी प्लस-टू स्कूल में मुफ्त एडमिशन की सुविधा भी मिलेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव