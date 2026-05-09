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सुपर 30 संस्थापक आनंद कुमार ने शुरू किया सुपर इन्फिनिटी, एनीमेशन व कहानी से मैथ्स और साइंस सीखेंगे बच्चे

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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गणित की कठिन गुत्थियां भी अब सरल-सहज अंदाज में सुलझाई जाएंगी। देश के मशहूर शिक्षक और सुपर-30 के संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार ने राजधानी के द्वारका में शुक्रवार शाम आयोजित पत्रकार वार्ता में ‘सुपर इंफिनिटी’ डिजिटल प्लेटफार्म लांच करने की जानकारी दी।

सुपर 30 संस्थापक आनंद कुमार ने शुरू किया सुपर इन्फिनिटी, एनीमेशन व कहानी से मैथ्स और साइंस सीखेंगे बच्चे

गणित की कठिन गुत्थियां भी अब सरल-सहज अंदाज में सुलझाई जाएंगी। देश के मशहूर शिक्षक और सुपर-30 के संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार ने राजधानी के द्वारका में शुक्रवार शाम आयोजित पत्रकार वार्ता में ‘सुपर इंफिनिटी’ डिजिटल प्लेटफार्म लांच करने की जानकारी दी। आनंद कुमार ने बताया कि यहां पर गणित और विज्ञान का ज्ञान नए और अनूठे अंदाज में प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल सुपर 30 में केवल 30 बच्चों का चयन हो पाता था। लेकिन, उनके दिल में हमेशा यह सवाल रहता था कि बाकी लाखों सपनों का क्या होगा। सुपर इंफिनिटी इसी सवाल का जवाब है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास सिर्फ एक ऑनलाइन क्लासेज नहीं है बल्कि एक आन्दोलन है।

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सुपर इंफिनिटी के माध्यम से छात्र केवल फार्मूले नहीं सीखेंगे बल्कि विषय को महसूस करते हुए यह समझेंगे कि गणित हमारे जीवन, संगीत, प्रकृति और ब्रह्मांड से कैसे जुड़ा हुआ है। सुपर इंफिनिटी में गणित को कहानी, एनीमेशन, संगीत और वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से रोचक बनाने का प्रयास किया गया है। सुपर इंफिनिटी के जरिए स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को कहानी, एनीमेशन, संगीत और वास्तविक जीवन के अनुभवों के जरिए रोचक बनाते हुए सीख सकेंगे।

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आनंद कुमार ने बताया कि यह मंच बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों, अभिभावकों और गणित प्रेमियों को भी एक नया अनुभव प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि 12 जून से इंटरनेट पर कोई भी इस डिजिटल प्लेटफार्म का नाम सर्च करके जुड़ सकेगा।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

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Anand Kumar
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