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Success Story: प्रेगनेंसी में पति ने घर से निकाला, बच्चे को गोद में लेकर की UPSC की तैयारी, AIR 23 लाकर बनीं अफसर

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPSC Success Story: राजस्थान की डॉ. सुनीता जाट ने 6 महीने की प्रेगनेंसी में पति द्वारा छोड़े जाने, पिता के निधन और डिप्रेशन से लड़कर यूपीएससी परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल की है।

Success Story: प्रेगनेंसी में पति ने घर से निकाला, बच्चे को गोद में लेकर की UPSC की तैयारी, AIR 23 लाकर बनीं अफसर

UPSC Success Story of Sunita Jat: कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हों तो किस्मत की हर लकीर को बदला जा सकता है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव सुवाणा की रहने वाली डॉ. सुनीता जाट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी सिर्फ UPSC पास करने की नहीं है, बल्कि सामाजिक रूढ़ियों, धोखे, डिप्रेशन और एक अकेली मां के आत्मसम्मान की जीत की है। सुनीता ने उन तमाम मुश्किलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जो किसी भी इंसान को तोड़ सकती हैं और यूपीएससी (UPSC CMS) परीक्षा में ऑल इंडिया 23वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया।

पिता ने समाज के खिलाफ जाकर पढ़ाया, पर बीच सफर में छोड़ गए

सुनीता एक ऐसे ग्रामीण परिवेश से आती हैं जहां लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान न देकर बचपन या बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है। लेकिन सुनीता के पिता ने समाज और रिश्तेदारों के तानों को नजरअंदाज करते हुए अपनी बेटी का पूरा साथ दिया। उन्होंने बेटी के सपनों को पंख देने के लिए उसे कोटा भेजा, जहां कड़ी मेहनत के दम पर सुनीता ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन मेडिकल (BAMS) की पढ़ाई के दौरान ही एक सुबह उनके पिता का अचानक निधन हो गया। इस सदमे ने सुनीता को अंदर से झकझोर दिया और वे गहरे डिप्रेशन में चली गईं, लेकिन पिता के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद को संभाला।

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"घर नहीं, देश संभालूंगी" की बात पर पति ने घर से निकाला

पढ़ाई पूरी होने के बाद सुनीता की शादी हो गई। उन्होंने पहले ही ससुराल में साफ कर दिया था कि वे आगे पढ़ना और देश की सेवा करना चाहती हैं। लेकिन शादी के बाद उन पर घर बैठने और सिर्फ बच्चा पैदा करने का दबाव बनाया जाने लगा। जब सुनीता 6 महीने की प्रेगनेंट थीं, तब उनके सामने शर्त रखी गई कि या तो करियर चुनो या फिर शादी। सुनीता ने झुकने के बजाय अपने आत्मसम्मान को चुना और कहा, "मुझे सिर्फ घर नहीं, बल्कि देश संभालना है।" इसके बाद उनके पति और ससुराल वालों ने उन्हें गर्भावस्था में ही घर से निकाल दिया और रिश्ता तोड़ लिया।

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बच्चे को गोद में लेकर की पढ़ाई, कोर्ट के चक्करों के बीच रचा इतिहास

एक सिंगल मदर के रूप में सुनीता का सफर किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं था। एक तरफ छोटे बच्चे की जिम्मेदारी, समाज के ताने और दूसरी तरफ तलाक के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर। इन सबके बीच सुनीता दो बार गंभीर डिप्रेशन का शिकार हुईं। लेकिन उनकी मां ने उनका हौसला बढ़ाया। जब सुनीता पढ़ती थीं, तो उनकी मां बच्चे को संभालती थीं। कई बार तो सुनीता ने बच्चे को गोद में सुलाकर रात-रात भर पढ़ाई की।

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उनकी यह तपस्या तब रंग लाई जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया। सुनीता ने जब पीडीएफ में अपना नाम ऑल इंडिया रैंक 23 पर देखा, तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आज सुनीता एक मेडिकल ऑफिसर (AMO) बन चुकी हैं। देश भर के छात्रों और विशेषकर कठिन हालातों से जूझ रही महिलाओं को संदेश देते हुए सुनीता कहती हैं, “अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। चुनौतियों से डरें नहीं, उनका सामना करना सीखें।”

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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