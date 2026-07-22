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Success Story: 6 महीने के बेटे को खोने के बाद दिया NEET, अब कबाड़ बीनने वाले सुनील बनेंगे डॉक्टर

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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NEET Success Story of Sunil Lohar: राजस्थान के सुनील लोहार ने 6 महीने के बेटे को खोने और कबाड़ बीनने के संघर्ष के बाद NEET परीक्षा क्रैक की है। अब वे डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करेंगे।

Success Story: 6 महीने के बेटे को खोने के बाद दिया NEET, अब कबाड़ बीनने वाले सुनील बनेंगे डॉक्टर

NEET Success Story of Sunil Lohar: जब जिंदगी इंसान की सबसे कठिन परीक्षा ले रही होती है, तब या तो इंसान टूटकर बिखर जाता है या फिर कड़े संघर्ष से इतिहास रच देता है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रहने वाले सुनील लोहार की कहानी एक ऐसा ही मिसाल है, जो हर उस विद्यार्थी का हौसला बढ़ाती है जो अभावों के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। कबाड़ की दुकान चलाने वाले और सड़कों से कबाड़ बीनने वाले सुनील लोहार ने देश की सबसे कठिन चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं में से एक NEET UG में शानदार सफलता हासिल करके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर दिखाया है।

6 महीने के मासूम बेटे को खोने का गहरा दर्द

2020 में 12वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई रोक दी थी। वे पिता का हाथ बंटाने के लिए कबाड़ी के काम में लग गए थे। सुनील लोहार की सफलता के पीछे एक बेहद भावुक और दर्दभरी कहानी छिपी है। आर्थिक तंगी के कारण सुनील का परिवार बहुत ही साधारण जिंदगी जी रहा था। उनके जीवन में सबसे बड़ा दुखों का पहाड़ तब टूटा जब उनके 6 महीने के मासूम बेटे का सही समय पर सही इलाज न मिलने के कारण निधन हो गया। पैसों की कमी और अस्पताल में समय पर डॉक्टरी सहायता न मिल पाना मासूम की जान जाने की वजह बना। इस व्यक्तिगत त्रासदी ने सुनील के दिल और दिमाग को पूरी तरह हिलाकर रख दिया।

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आंसुओं को बनाया ताकत और लिया बड़ा संकल्प

मासूम बेटे की मौत के बाद सुनील ने रोने के बजाय एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे खुद पढ़ाई करेंगे और डॉक्टर बनेंगे, ताकि भविष्य में किसी भी गरीब पिता को पैसों या इलाज के अभाव में अपने बच्चे को न खोना पड़े। पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के साथ-साथ सुनील कबाड़ बीनने और दुकान संभालने का काम करते थे। दिन भर मेहनत करने के बाद वे रात-रात भर जागकर नीट की तैयारी में जुट जाते थे। उनके पास न तो कोई महंगी कोचिंग लेने के पैसे थे और न ही शानदार पढ़ाई का माहौल, लेकिन उनके पास था अपने बेटे की याद में लिया गया फौलादी संकल्प।

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दिन में कबाड़ का काम, रात में नीट की पढ़ाई

सुनील की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उन्हें समाज के तानों और आर्थिक संकट का सामना रोज करना पड़ता था। दुकान पर आने वाले ग्राहक और आसपास के लोग अक्सर उनके डॉक्टर बनने के सपने का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन सुनील ने अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं भटकने दिया। पुरानी किताबों और सीमित संसाधनों के सहारे उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी। जब नीट का परिणाम घोषित हुआ, तो सुनील की मेहनत रंग लाई और उन्होंने ओबीसी (OBC) कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 5,680 हासिल कर अपनी सफलता का परचम लहराया। उन्होंने कट-ऑफ पास करते हुए मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट पक्की कर ली।

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सुनील लोहार की यह सफलता सभी विद्यार्थियों और युवाओं के लिए एक संदेश है कि कोई भी परिस्थितियां आपके सपनों से बड़ी नहीं हो सकतीं। जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, तो असफलता भी आपके सामने घुटने टेक देती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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