दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में स्कूल बंद, बच्चों को मिली लंबी छुट्टियां; राज्यवार पूरी लिस्ट
Summer vacation 2026 state wise list : देशभर में बढ़ती गर्मी और हीटवेव के बीच कई राज्यों ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं या क्लास टाइमिंग बदल दी है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
Summer vacation 2026 state wise list : कई राज्यों में गर्मी का स्तर चरम पर पहुंच गया है।मई का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ और देश के कई हिस्सों में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अब उत्तर भारत के मैदानी राज्यों को ही देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से लेकर मध्य भारत तक तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर पहुंच रहा है। ऐसे स्थिति में स्कूलों में पढ़ाई जारी रखना काफी बड़ी चुनौती है। इस स्थिति में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता और बढ़ जाती है। इसी वजह से कई राज्य सरकारों ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने, क्लास टाइमिंग बदलने और दोपहर की पढ़ाई रोकने जैसे फैसले लिए हैं। आइए जानते हैं राज्यवार स्कूलों की टाइमिंग और छुट्टियों को लेकर आ रहे अपडेट्स के बारे में...
आईएमडी की चेतावनी
गौरतलब है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने चेतावनी दी है कि मई के मध्य से जून तक हीटवेव और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसी अलर्ट के बाद अलग-अलग राज्यों के शिक्षा विभाग हरकत में आ गए हैं।
कई राज्यों में बदला स्कूल का टाइम
भीषण गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए कई शहरों और राज्यों में स्कूलों का समय सुबह कर दिया गया है। महाराष्ट्र, झारखंड, नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाकों में अब स्कूल सिर्फ सुबह के ठंडे घंटों में चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को तेज धूप का सामना न करना पड़े। राजस्थान और एनसीआर के कई हिस्सों में भी दोपहर की क्लास बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि दोपहर की लू बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।
दिल्ली से यूपी तक गर्मी की छुट्टियों का ऐलान
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूल 11 मई से 30 जून तक बंद रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में 20 मई से 15 जून तक छुट्टियों का ऐलान किया गया है। राजस्थान में 17 मई से 20 जून तक गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। बिहार के स्कूल 1 जून से 20 जून तक बंद रहेंगे। पंजाब में 25 मई से स्कूल बंद होंगे और 1 जुलाई से दोबारा खुलेंगे। वहीं हरियाणा सरकार ने भी 25 मई से 30 जून तक सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं।
हरियाणा सरकार ने शिक्षकों के लिए भी लिया बड़ा फैसला
हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा विभाग के बीच हुई बैठक में सिर्फ छुट्टियों का फैसला ही नहीं हुआ, बल्कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी नया नियम बनाया गया। अब क्लास के दौरान शिक्षकों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इससे पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा और बच्चों का ध्यान भटकने से बचेगा।
दक्षिण और पूर्वी राज्यों में पहले ही बंद हो चुके हैं स्कूल
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 24 अप्रैल से ही गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। यहां स्कूल 11 जून से दोबारा खुलने की संभावना है। ओडिशा में भीषण गर्मी के कारण 27 अप्रैल से स्कूल बंद कर दिए गए थे। वहीं छत्तीसगढ़ में इस बार लंबी छुट्टियां दी गई हैं और स्कूल 20 अप्रैल से 15 जून तक बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के सरकारी सहायता प्राप्त और प्रायोजित स्कूलों में भी इस समय छुट्टियां चल रही हैं। वहां 1 जून से पढ़ाई दोबारा शुरू होने की उम्मीद है।
लगातार बढ़ रही हीटवेव की घटनाएं
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में हीटवेव की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। शहरों में कंक्रीट और प्रदूषण की वजह से तापमान और ज्यादा महसूस हो रहा है, ऐसे इलाके हीटआइलैंड बने हुए हैं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। इसी वजह से सरकारें अब सिर्फ छुट्टियां घोषित करने तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि स्कूलों की टाइमिंग, पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे कदमों पर भी जोर दे रही हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव