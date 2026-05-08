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11 मई से दिल्ली के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां, यूपी-बिहार और राजस्थान में कब से; देखें राज्यवार लिस्ट

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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summer holidays 2026 : देशभर में बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली में 11 मई से स्कूलों की छुट्टियां शुरू होंगी। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों का समर वेकेशन शेड्यूल जारी। यहां देखें पूरी राज्यवार लिस्ट।

11 मई से दिल्ली के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां, यूपी-बिहार और राजस्थान में कब से; देखें राज्यवार लिस्ट

summer holidays 2026 : देशभर में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीटवेव ने बच्चों की पढ़ाई पर असर डालना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, जिसके चलते सरकारों ने स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने 11 मई 2026 से 30 जून 2026 तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। लगभग 50 दिनों की छुट्टी के बाद स्कूल 1 जुलाई से दोबारा खुलेंगे। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से तेज गर्म हवाओं और उमस भरे मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने समय रहते समर वेकेशन घोषित कर दिया ताकि बच्चों को लू और गर्मी से बचाया जा सके। आइए जानते हैं राज्यवार गर्मियों की छुट्टियों का क्या शेड्यूल है।

यूपी के स्कूल 20 मई से बंद होंगे

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी 2026-27 शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार सरकारी प्राइमरी, अपर प्राइमरी और कंपोजिट स्कूलों में 20 मई से 15 जून तक छुट्टियां रहेंगी। हालांकि प्रदेश के कई निजी स्कूल अपने अलग शेड्यूल के अनुसार छुट्टियां घोषित कर सकते हैं। प्रदेश में इस बार अप्रैल के आखिरी सप्ताह से ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया था। कई जिलों में दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण अभिभावकों की ओर से भी छुट्टियां जल्दी शुरू करने की मांग की जा रही थी।

बिहार में जून से मिलेगा बच्चों को आराम

बिहार शिक्षा विभाग के कैलेंडर के मुताबिक राज्य में 1 जून से 20 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। फिलहाल राज्य के कई इलाकों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और सुबह की शिफ्ट में पढ़ाई कराई जा रही है। पटना, गया और भागलपुर जैसे शहरों में तेज धूप और उमस के कारण बच्चों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई है।

राजस्थान में 17 मई से बंद होंगे स्कूल

राजस्थान शिक्षा विभाग के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार राज्य के स्कूल 17 मई से 20 जून 2026 तक बंद रहेंगे। राजस्थान के कई शहरों में तापमान पहले ही 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। जयपुर, कोटा, बीकानेर और बाड़मेर जैसे इलाकों में भीषण गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से राज्य सरकार ने पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार समर वेकेशन लागू करने का फैसला लिया है।

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पश्चिम बंगाल में पहले ही बढ़ाई गई छुट्टियां

पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बार गर्मी को देखते हुए कई जिलों में छुट्टियां पहले शुरू कर दी हैं। हालांकि दार्जिलिंग और कालिमपोंग जैसे पहाड़ी इलाकों में मौसम सामान्य होने के कारण वहां स्कूल खुले हुए हैं। कोलकाता समेत मैदानी क्षेत्रों में तेज गर्मी के चलते बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है। कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी रखा गया है।

हरियाणा और पंजाब में भी गर्मी का असर

हरियाणा में 1 जून से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहने की संभावना है। राज्य सरकार जल्द आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है। वहीं पंजाब में मई और जून के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। पंजाब के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से स्कूल प्रशासन भी छुट्टियों की तैयारी में जुट गया है।

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ओडिशा ने सबसे पहले लिया बड़ा फैसला

ओडिशा सरकार ने हीटवेव को देखते हुए सबसे पहले छुट्टियां आगे बढ़ाने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मंजूरी के बाद 27 अप्रैल से ही स्कूलों में छुट्टियां शुरू कर दी गईं। राज्य के स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग ने मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए यह सिफारिश की थी। कई जिलों में तापमान बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था।

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहले से छुट्टियां

तेलंगाना में 24 अप्रैल से 11 जून तक समर वेकेशन घोषित किया गया है। यहां छात्रों को लगभग 48 दिनों का लंबा ब्रेक मिला है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी 24 अप्रैल से 11 जून तक सभी स्कूलों में छुट्टियां अनिवार्य कर दी हैं। सरकार ने निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि छुट्टियों के दौरान अगर क्लास चलाई गई तो मान्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ में भी स्कूल बंद

छत्तीसगढ़ सरकार ने भी गर्मी को देखते हुए 20 अप्रैल से 15 जून तक सभी स्कूलों में छुट्टियां लागू कर दी हैं। हालांकि शिक्षकों को स्कूल आने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के कई हिस्सों में अप्रैल से ही तापमान तेजी से बढ़ने लगा था, जिसके कारण यह फैसला लिया गया।

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कई राज्यों में मॉर्निंग शिफ्ट लागू

महाराष्ट्र, झारखंड और एनसीआर के कई इलाकों जैसे नोएडा और गाजियाबाद में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। यहां सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक क्लास चल रही हैं ताकि बच्चे तेज धूप से बच सकें। गौरतलब है कि दोपहर के समय बच्चों को बाहर भेजना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए कई राज्य फिलहाल मॉर्निंग शिफ्ट और जल्दी छुट्टियों जैसे विकल्प अपना रहे हैं।

यहां देखें राज्यवार स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों की लिस्ट

राज्यछुट्टियों की अवधि
दिल्ली11 मई से 30 जून
उत्तर प्रदेश20 मई से 15 जून
बिहार1 जून से 20 जून
पश्चिम बंगालकई जिलों में शुरू
हरियाणा1 जून से 30 जून
राजस्थान17 मई से 20 जून
ओडिशा27 अप्रैल से
तेलंगाना24 अप्रैल से 11 जून
छत्तीसगढ़20 अप्रैल से 15 जून
आंध्र प्रदेश24 अप्रैल से 11 जून
Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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