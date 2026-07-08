Success Story : 3 साल की उम्र में शादी, लोगों ने गंजी कहा, आज है पुलिस वाली दीदी, कौन हैं सुनीता चौधरी
बाड़मेर के बायतु के एक किसान परिवार में जन्मीं सुनीता ने बाल विवाह और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराकर ग्रामीण समाज की लड़कियों के सामने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।
Success Story Rajasthan Women Sunita Chaudhary Police Constable : मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अगर इंसान मन से न हारे तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी घुटने टेक देती है। राजस्थान की सुनीता चौधरी की कहानी अदम्य साहस, संघर्ष और दृढ़ निश्चय की एक शानदार मिसाल है। बाड़मेर के बायतु के एक किसान परिवार में जन्मीं सुनीता ने बाल विवाह और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराकर ग्रामीण समाज की लड़कियों के सामने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। सुनीता चौधरी ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वह पढ़ेंगी और कुछ बनेंगी। अपनी कामयाबी से वो समाज की सोच बदलेंगी। अपने अटूट इरादों से उन्होंने यह करके भी दिखाया। यहां पढ़ें सुनीता की सक्सेस स्टोरी-
3 साल की उम्र में ही शादी
एक ऐसा गांव जहां बाल विवाह काफी आम बात थी, बेटियों को सपने देखने का कोई हक नहीं था, वहां एक लड़की के दिमाग में पढ़ लिखकर कुछ बनने का जुनून सवार हो गया। ये लड़की सुनीता चौधरी थी। सुनीता चौधरी की शादी सिर्फ 3 साल की उम्र में ही हो गई थी। उनकी परदादी के मृत्युभोज के दौरान खराब आर्थिक स्थिति और गांव वालों के दबाव के कारण उनका बाल विवाह कर दिया गया था। उस समय लड़कियों को पढ़ाने का कोई चलन नहीं था और उनसे केवल चूल्हा-चौका और खेती का काम करने की उम्मीद की जाती थी। इसके बावजूद सुनीता हार मानने वालों में से नहीं थीं और वे चोरी-छुपे गांव के एक स्कूल में जाने लगीं, जिसके लिए उन्हें कई बार मार भी खानी पड़ी।
ससुराल वाले उन्हें 18 साल की उम्र में ले जाने वाले थे, लेकिन 5 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता से कहा, 'मुझे ऑफिसर बनना है!' पिता मान गए और सुनीता ने दिन में खेत का काम करते हुए रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की। स्कूल की एक मैडम ने भी उनके पिता को समझाकर उन्हें 5वीं तक पढ़ने की अनुमति दिलाई थी।
जिला मेरिट में 10वां स्थान
सुनीता पढ़ाई में बेहद होशियार थीं और उन्होंने 8वीं की बोर्ड परीक्षा में जिला मेरिट में 10वां स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि के बाद गांव वालों का नज़रिया बदला और उन्हें आगे की पढ़ाई (10वीं और 12वीं) करने का मौका मिला। इसके बाद उनका चयन जीएनएम (GNM) नर्सिंग कोर्स के लिए हो गया।
महिला पुलिस कांस्टेबल के पद पर चयन
हॉस्टल में नर्सिंग की ट्रेनिंग के दौरान राजस्थान पुलिस की भर्ती आई। सुनीता के साथ हॉस्टल की 35 लड़कियों ने फॉर्म भरा था, लेकिन परीक्षा में केवल सुनीता ने ही सफलता हासिल की। इस तरह सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर वह महज 19 साल की उम्र में अपने गांव की पहली महिला पुलिस कांस्टेबल बन गईं।
कैंसर से जंग और संगीत को बनाया हथियार
साल 2011 में पुलिस में चयन होने के बाद सुनीता का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। लेकिन 2013 के अंत में उन्हें पता चला कि उन्हें 'स्टेज 2 ओवेरियन कैंसर' है। । 6 महीने की कीमोथेरेपी के दौरान उनके सारे बाल झड़ गए और वजन गिरकर मात्र 35 किलो रह गया था। समाज के कई लोग उन्हें गंजी भी कहने लगे थे। उनकी जिंदगी बिखर गई। एक बार तो उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया है। उनके पिता ने इलाज पर 4 लाख रुपये खर्च किए, जबकि पड़ोसियों ने सवाल उठाया, "बेटी पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो?" लोग उनके गंजेपन का मज़ाक उड़ाते थे और उन्हें "गंजी" कहते थे। सुनीता ने खुद को चार दीवारों के बीच कैद कर लिया और अपना दर्द और निशान छिपाने लगीं। काम पर लौटने के बाद भी वह अपने गंजेपन को छिपाने के लिए टोपी पहनती थीं और अपना आत्मविश्वास वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही थीं।
लेकिन अपने पिता को रोते देख उन्होंने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेंगी। बीमारी से ध्यान हटाने के लिए सुनीता ने संगीत की थेरेपी अपनाई और छोटे बच्चों को अपना दोस्त बनाया। उन्हें संगीत में सुकून मिला। उन्होंने एक संगीत शिक्षक से हारमोनियम बजाना सीखा।
अब लोगों के बीच पुलिसवाली दीदी के नाम से मशहूर
समाज सेवा और जागरूकता अभियान कैंसर को हराने के बाद सुनीता ने समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। ठीक होने के बाद उन्होंने बच्चों को पर्सनल सेफ़्टी, आत्म-रक्षा और सड़क सुरक्षा के बारे में सिखाने के लिए स्कूलों में जाना शुरू किया। जल्द ही सब उन्हें पुलिसवाली दीदी कहने लगे।
संगीत के जरिए जन-जागरूकता
उन्होंने अपने संगीत गुरु और स्थानीय लेखकों के सहयोग से सरकारी योजनाओं पर अपनी आवाज दी। इसके बाद उन्होंने अपने खर्चे पर 'बेटी बचाओ', 'वृक्षारोपण' और 'नशा मुक्ति' जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता गीत बनाए। कोरोना काल में उनके द्वारा बनाए गए एक वीडियो एल्बम का विमोचन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था।
वह अपनी पुलिस ड्यूटी के बाद बच्चों को 'गुड टच और बैड टच' के बारे में जागरूक करती हैं। इसके अलावा, पौधारोपण, वाहन सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती हैं
मिल चुके हैं कई सम्मान
सुनीता की इस अदम्य हिम्मत और कार्यों की सराहना पुलिस विभाग के डीजी (DG) और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी की थी। उन्हें 2021 में जैसलमेर जिला मुख्यालय पर और 2023 में राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें राज्य सरकार से गार्गी पुरस्कार भी मिला है। सुनीता पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जैसलमेर में पुलिस कांस्टेबल के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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