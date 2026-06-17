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गणित में आए थे 51 नंबर, IIT में पढ़कर बना ISRO साइंटिस्ट, खड़ी कर दी सबसे बड़ी प्राइवेट रॉकेट फैक्ट्री

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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भारत की निजी अंतरिक्ष क्रांति का चेहरा बन चुके पवन कुमार चंदाना ने यह साबित कर दिया है स्कूल के मार्क्स आपकी कामयाबी तय नहीं करते। सपने देखने, लगातार सीखने और जोखिम उठाने का साहस ही व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचाता है।

गणित में आए थे 51 नंबर, IIT में पढ़कर बना ISRO साइंटिस्ट, खड़ी कर दी सबसे बड़ी प्राइवेट रॉकेट फैक्ट्री

कभी गणित में सिर्फ 51 अंक पाने वाला एक छात्र आज भारतीय अंतरिक्ष की दुनिया में बड़ा नाम बन गया है। हैदराबाद के पवन कुमार चंदाना ने अपने जबरदस्त टैलेंट, लगातार सीखने का जुनून और नेतृत्व क्षमता से भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है। वह आज प्राइवेट रॉकेट बनाने वाली भारत की सबसे कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) के सह-संस्थापक हैं। उनकी कंपनी ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट अंतरिक्ष में भेजकर नया इतिहास रचा है। अब चंदन की कंपनी वैश्विक स्तर पर स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी कर रही है।

स्कूल में आए थे गणित में सिर्फ 51 नंबर

पवन कुमार चंदाना का जन्म 1991 में तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। उनकी परवरिश एक मिडिल-क्लास परिवार में हुई। मशीनों को जानने के प्रति उनमें जबरदस्त ललक थी। लेकिन वह पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। ऐसे में एकेडमिक रिकॉर्ड से उनके भविष्य की सफलता का अंदाजा लगाना मुश्किल था। स्कूल के दिनों में एक बार उन्हें गणित में सिर्फ 51 नंबर मिले थे। बाद में इसी कमजोरी को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। पिता चाहते थे कि वे बुलंदियों तक पहुंचे। उन्होंने चंदन को आईआईटी जेईई (IIT JEE) की कोचिंग दिलवाई। टर्निंग प्वॉइंट तब आया जब चंदन को मैथ्स और साइंस पढ़ते पढ़ते अचानक इनमें दिलचस्पी पैदा हो गई। उनकी पढ़ाई में सुधार हुआ। 2007 में उन्होंने पहली ही कोशिश में परीक्षा पास करके IIT खड़गपुर में दाखिला लिया। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डुअल बीटेक एमटेक ( BTech-MTech ) डिग्री हासिल की। ​​जहां उनके कई क्लासमेट्स अच्छी सैलरी वाली नौकरियों और इंटरनेशनल करियर की ओर बढ़ गए, वहीं उन्हें रॉकेट और अंतरिक्ष की दुनिया में काफी दिलचस्पी थी।

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ISRO से एंटरप्रेन्योरशिप तक

2012 में चंदाना कैंपस से ही साइंटिस्ट के तौर पर इसरो (ISRO) में शामिल हुए। कम सैलरी के बावजूद, उन्होंने वहीं से रिटायर होने का सपना देखा क्योंकि उन्हें तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में अपना काम बहुत पसंद था। उन्होंने वहां लगभग छह साल तक काम किया और GSLV Mk-III (भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल), GSLV Mk-II के लिए S-200 सॉलिड बूस्टर में योगदान दिया। ISRO के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) के लिए डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम किया। 2016 में उन्हें इसरो में इंटरनल इनोवेशन अवॉर्ड मिला।

बनाई अपनी स्पेस टेक कंपनी

उनके मन में भारत में एक स्पेस-टेक कंपनी बनाने का विचार आया। लेकिन उनके मन में यह आइडिया तब आया था जब देश में प्राइवेट रॉकेट डेवलपमेंट की न तो इजाजत थी और न ही उसके लिए फंडिंग मिलती थी।

2018 में इसरो छोड़ा

पांच साल बाद 2018 में उन्होंने ISRO छोड़ दिया। कई करीबियों ने उनके इस फैसले की आलोचना की थी और इसे जोखिम भरा बताया था। बिजनेस या प्रोफेशनल नेटवर्क में कोई बैकग्राउंड न होने के बावजूद उन्होंने अपना सफर शुरू किया और LinkedIn पर Myntra, CureFit और NuRX के फाउंडर मुकेश बंसल को कोल्ड-मैसेज करके फंडिंग की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि आईआईटी खड़गपुर के ही पूर्व छात्र बंसल ने उनके विजन पर भरोसा किया और उनके वेंचर में 1.5 मिलियन डॉलर का निवेश किया। हालांकि जल्द ही कोविड 19 महामारी आ गई जिससे सीरीज ए फंडिंग जुटाना मुश्किल हो गया। जब उनका सपना नामुमकिन लगने लगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी की बड़ी कंपनी ग्रीनको (Greenko) के फाउंडर्स ने आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाया।

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दोस्त के साथ मिलकर बनाई कंपनी

जून 2018 में, चंदाना और नागा भरत डाका (जो ISRO के इंजीनियर और IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र थे) ने मिलकर हैदराबाद में स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) की शुरुआत की।

जुलाई 2020 में, उनकी कंपनी रॉकेट इंजन का टेस्ट करने वाली पहली प्राइवेट भारतीय कंपनी बनी। इस इंजन का नाम 'रमन-1' था, जो एक क्रायोजेनिक इंजन था और नोबेल पुरस्कार विजेता सी.वी. रमन के नाम पर रखा गया था।

वर्ष 2021 भारतीय स्पेस उद्योग के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया. केंद्र सरकार ने पहली बार निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे खोले। इस मौके का सबसे बड़ा फायदा स्काईरूट एयरोस्पेस को मिला। चंदाना की स्काईरूट एयरोस्पेस ISRO के साथ समझौता ज्ञापन साइन करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी और बाद में भारत की सबसे बड़ी डीप-टेक फंडिंग ($51 मिलियन) हासिल की।

भारत की पहली प्राइवेट रॉकेट कंपनी

18 नवंबर 2022 को उनकी कंपनी ने विक्रम S लॉन्च किया जो भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित सब-ऑर्बिटल रॉकेट था। इसे ISRO के

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श्रीहरिकोटा लॉन्च रेंज से लॉन्च किया गया और यह 90 किमी की ऊंचाई तक पहुंचा। इस मिशन का नाम मिशन प्रारंभ रखा गया था जिसका अर्थ है-शुरुआत।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया नई फैक्ट्री का उद्घाटन

विक्रम-S की बड़ी कामयाबी के बाद स्काईरूट एयरोस्पेस तेजी से आगे बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंपनी की नई अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया। इसी दौरान कंपनी का विस्तार हुआ और कर्मचारियों की संख्या बढ़कर लगभग 1,000 तक पहुंच गई। आज स्काईरूट के पास भारत की सबसे बड़ी निजी रॉकेट निर्माण फैक्ट्री है।

कंपनी अगले बड़े लक्ष्य, 'विक्रम-1' (ऑर्बिटल लॉन्च) की तैयारी कर रही है, जो 2026 के लिए तय है। अगर सफल रही, तो स्काईरूट दुनिया की उन टॉप पांच प्राइवेट कंपनियों में शामिल हो सकती है जो रेगुलर ऑर्बिटल मिशन करने में सक्षम हैं। अमेरिका के पास SpaceX है, न्यूजीलैंड के पास Rocket Lab है और भारत के पास Skyroot है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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