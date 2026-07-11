UPSC में 2 अटेंम्प्ट में फेल, फिर BPSC की तैयारी में की दिन-रात मेहनत; तीसरे प्रयास में बनीं SDM

सुधा सिंह बिहार के रोहतास जिले के गांव धरहरा के दिनारा ब्लॉक की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम जगनारायण सिंह है। बेटी की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। सुधा सिंह की शुरुआती पढ़ाई रांची के सरकारी स्कूल से हुई।

मंजिल उन्हीं को मिलती है, जो दिन-रात अपने लक्ष्य पर मेहनत करते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार की रोहतास की रहने वाली सुधा सिंह ने। सफर तो यूपीएससी से शुरू किया था, लेकिन बीपीएससी में कमाल कर दिया। हाल ही में जब BPSC 70वीं CCE परीक्षा का परिणाम आया तो सुधा सिंह और उनके परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की। हालांकि यहां तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। चलिए सुधा सिंह से मिलवाते हैं।

कौन है सुधा सिंह सुधा सिंह बिहार के रोहतास जिले के गांव धरहरा के दिनारा ब्लॉक की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम जगनारायण सिंह है। बेटी की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। सुधा सिंह की शुरुआती पढ़ाई रांची के सरकारी स्कूल से हुई। उनके पिता रांची में रहकर जॉब करते थे। सुधा ने हायर बिहार में रहकर ही उच्च शिक्षा हासिल की है। इंटर की पढ़ाई के बाद उन्होंने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया।

2018 से कर रही हैं सिविल सेवा की तैयारी मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो सुधा सिंह ने 2018 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वो दिल्ली आ गईं, जहां उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। एक खबर के मुताबिक, सुधा सिंह ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के दो अटेंप्ट दिए। हालांकि दोनों प्रयासों में वो असफल रहीं। इसके बाद उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी का मन बना लिया। इसके बाद उन्होंने पूरी ताकत बीपीएससी क्रैक करने में लगा दी।

भाई ने किया प्रेरित सुधा सिंह ने बताया कि सिविल सेवा में आने की प्रेरणा उन्हें अपने बड़े भाई से मिली। उन्होंने कहा कि उनके भाई का सपना था कि वह एक दिन सिविल सेवा में जाएं। इसी सपने को साकार करने के लिए भाई ने हर मोड़ पर उनका साथ दिया, लगातार प्रेरित किया और मुश्किल दौर में भी उनका हौसला कभी टूटने नहीं दिया। सुधा ने कहा कि भाई के विश्वास और सहयोग ने ही उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत दी।

बीपीएससी के लिए संघर्ष बीपीएससी में सफल होने के लिए सुधा को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 4 सालों के संघर्ष के बाद बीपीएससी की सफलता की सीढ़ी चढ़ीं। प्रभात खबर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक BPSC की परीक्षा में उनको पहले 2 अटेंम्प्ट में सफलता मिली। तीसरे अटेंप्ट में जाकर उनका सेलेक्शन हुआ है। दूसरे अटेंप्ट में वे इंटरव्यू राउंड तक पहुंचीं थीं, लेकिन फाइनल सेलेक्शन नहीं हो पाया। 70वीं CCE परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो पहले उन्हें लग रहा था कि बस किसी तरह हो जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्हें SDM पद मिला है तो वो इमोशनल हो गईं और आंखों में आंसू भर आए। तीसरे अटेंम्प्ट में सुधा ने 167वीं रैंक हासिल की।