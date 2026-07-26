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Success Story: छोटी हाइट की वजह से सुनने पड़े ताने, पिता चलाते थे कपड़े की दुकान; फिर बेटी ने BPSC किया क्रैक

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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success story shweta kaur: लगातार मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 330वीं रैंक हासिल की।

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श्वेता कौर बीपीएससी सक्सेस स्टोरी

नवादा की रहने वाली श्वेता कौर की लंबाई महज 4 फीट है। छोटे कद की वजह से उन्हें बचपन से ही लोगों के ताने और मजाक का सामना करना पड़ा। कोई कहता था कि तुमसे नहीं होगा, तुम इतनी छोटी हो क्या ही कर लोगी? शादी भी बड़ी मुश्किल होगी। हालांकि, उन्होंने कभी इन बातों को अपनी मंजिल के रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। लगातार मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 330वीं रैंक हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों को तगड़ा जवाब दिया, जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे। वो सामाजिक सुरक्षा कोषांग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। हालांकि श्वेता का यहां तक पहुंचना आसान नहीं था।

श्वेता कौर की पढ़ाई लिखाई

श्वेता की शुरुआती पढ़ाई नवादा के सरस्वती विद्या मंदिर से आठवीं तक हुई। इसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय, नवादा से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। साल 2015 में इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने बीएचयू की प्रवेश परीक्षा पास कर राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) में दाखिला लिया। फिर उन्होंने 2018 में स्नातक पूरा किया। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों परीक्षाओं में उन्होंने 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए।

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पिता चलाते हैं कपड़े की दुकान

उनका सपना सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली जाने का था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती थी। उनके पिता की एक छोटी से कपड़े की दुकान चलाते थे, जिससे उनका घर परिवार चलता था। जबकि मां रेणु देवी गृहिणी हैं। चार बहनों में श्वेता सबसे बड़ी हैं। उनकी बहनें वर्षा कौर, सुरभि राज और वंदना राज अभी पढ़ाई कर रही हैं। ऐसे में मजबूरी में उन्हें घर लौटना पड़ा। बाद में उन्होंने बीएचयू से बीएड की प्रवेश परीक्षा भी पास की और 2019-2021 सत्र में बीएड पूरा किया।

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कैसे की तैयारी

BPSC की तैयारी के बारे में श्वेता का तरीका अलग था। एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वे कहती हैं कि उन्होंने कभी घंटों की गिनती नहीं की। उनके अनुसार वो आमतौर पर 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, लेकिन कोशिश रहती थी कि जिस टॉपिक को पढ़ूं, उसे पूरी तरह समझूं। उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा (PT) की तैयारी स्वयं की। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए धनंजय IAS अकादमी से मार्गदर्शन लिया। हिंदी साहित्य उनका वैकल्पिक विषय था। उनके अनुसार, पीटी में तथ्यात्मक तैयारी और मुख्य परीक्षा में विश्लेषणात्मक सोच ने सफलता दिलाई।

श्वेता का कहना है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और खुद पर भरोसा बना रहे, तो सफलता जरूर मिलती है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि इंसान की असली पहचान उसकी शारीरिक बनावट, आर्थिक स्थिति या लोगों की सोच से नहीं, बल्कि उसके संघर्ष, मेहनत और अटूट हौसले से बनती है। नवादा की यह बेटी आज उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है, जिन्हें समाज अक्सर उनकी कमियों के आधार पर आंकने की कोशिश करता है।

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Dheeraj Pal

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Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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