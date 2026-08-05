Success Story: UPSC में 12वीं रैंक, JKAS में चौथा स्थान; कौन हैं सना फयाज, खूब हो रही चर्चा
देहरादून के आईजीएनएफए दीक्षांत समारोह में कश्मीर की पहली महिला आईएफएस अधिकारी सना फयाज ने 5 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आईएफएस बनने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। आइए जानते हैं उनकी कहानी।
Success Story: कहा जाता है कि अगर इरादे बुलंद हों और लगन सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। इस बात को एक बार फिर सच साबित कर दिखाया है श्रीनगर की रहने वाली सना फयाज ने। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA) के दीक्षांत समारोह में 2024 बैच की भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी सना फयाज ने अपनी काबलियत का लोहा मनवा दिया। हाल ही में आयोजित हुए इस गरिमामयी समारोह में सना को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 5 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सना संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के जरिए सीधी भर्ती से आईएफएस बनने वाली कश्मीर घाटी की पहली महिला अधिकारी हैं।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सौंपे सम्मान
दीक्षांत समारोह में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने सना फयाज को ये पुरस्कार सौंपे और उनकी लगन व दक्षता की जमकर तारीफ की। अपनी कठिन ट्रेनिंग के दौरान सना ने पढ़ाई-लिखाई, फील्डवर्क और वनों के बेहतर प्रबंधन में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उसने उन्हें अपने पूरे बैच के सबसे होनहार अफसरों की कतार में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया।
सना को मिले 5 बड़े अवॉर्ड्स
- डॉ. बी.एन. गांगुली अवॉर्ड: अकादमिक क्षेत्र में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए।
- सीनियर फॉरेस्टर प्राइज: बेस्ट फील्ड फॉरेस्टर के रूप में उत्कृष्ट जमीनी काम के लिए।
- डी.सी. अग्रवाल प्राइज: भूमि प्रबंधन और मृदा संरक्षण में महारत के लिए।
- सुलोचना नायडू मेमोरियल प्राइज: ट्रेनिंग के दौरान ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए।
- के.पी. सगरेया श्रेष्ठ वणिक पुरस्कार: वानिकी क्षेत्र में बेहतरीन समझ और योगदान के लिए।
ऐसे तय किया सफलता का सफर
सना फयाज श्रीनगर के पीरबाग इलाके की रहने वाली हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई श्रीनगर के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने एनआईटी (NIT) श्रीनगर से बी.टेक की डिग्री हासिल की और फिर पर्यावरण के प्रति अपने लगाव की वजह से 'क्लाइमेट चेंज स्टडीज' में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हालांकि, सिविल सेवा तक पहुंचने का उनका रास्ता इतना सीधा और आसान नहीं था। शुरुआती दौर में उन्हें यूपीएससी सिविल सेवा और जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) दोनों में असफलताओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी कमियों को सुधारा और दोगुनी मेहनत से तैयारी में जुट गईं।
वर्ष 2021 में सना की मेहनत रंग लाई और उन्होंने एक साथ दो बड़ी परीक्षाएं पास कीं, जिसमें JKAS परीक्षा 2021 में उन्होंने पूरे प्रदेश में चौथी रैंक हासिल की। वहीं UPSC सिविल सेवा 2021 परीक्षा में सफलता पाकर 'इंडियन ट्रेड सर्विस' (ITS) में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल का पद संभाला। इतनी प्रतिष्ठित केंद्रीय सेवा में चयनित होने के बाद भी सना का दिल पर्यावरण और वनों की सुरक्षा में ही बसा था। उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और UPSC IFS परीक्षा 2023 में पूरे देश में 12वीं रैंक हासिल कर अपना असली सपना पूरा कर दिखाया।
घाटी की बेटियां आगे आएं: सना फयाज
पुरस्कार प्राप्त करने के बाद सना फयाज ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह उम्मीद करती हैं कि उनकी इस यात्रा से जम्मू-कश्मीर के युवा, खासकर लड़कियां जरूर प्रेरित होंगी। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर की और भी महिलाएं भारतीय वन सेवा को करियर के रूप में चुनेंगी। हमारे क्षेत्र में कई युवाओं को अभी भी आईएफएस की संभावनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। यह सेवा सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि वाइल्डलाइफ, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सीधे जमीन पर काम करने का एक बेहतरीन मंच है।"
अपने गृह राज्य में ही संभालेंगी जिम्मेदारी
एजीएमयूटी (AGMUT) कैडर की यह अधिकारी अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब जम्मू-कश्मीर में ही अपनी सेवाएं देने जा रही हैं। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का संरक्षण और जंगलों की सुरक्षा बेहद गंभीर मुद्दे बन चुके हैं, सना की यह तैनाती काफी अहम मानी जा रही है। दीक्षांत समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नए IFS अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये अधिकारी देश की कुदरती धरोहर के रखवाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने में इन युवा अफसरों की वैज्ञानिक सोच और पर्यावरण संरक्षण की भावना बेहद कारगर साबित होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव