Success Story: 2 बच्चों की जिम्मेदारी, BPSC की तैयारी में नहीं छोड़ी कोई कसर, तीसरे अटेंम्प्ट में बनीं SDM
रुचि रानी पटना जिले के बख्तियारपुर की रहने वाली है। रुचि शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। इतना ही नहीं वो बीते कई सालों से नौकरी कर रही हैं। बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी और नौकरी के साथ-साथ उन्होंने बीपीएससी की तैयारी शुरू कर की।
महिलाओं के लिए शादीशुदा जीवन में 2 बच्चों के साथ-साथ परिवार की जिम्मेदारी निभाना अपने आप किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अगर इन संघर्षों के बीच किसी महिला का बीपीएससी की परीक्षाओं को क्रैक कर एसडीएम बन जाना अपने आप में एक मिसाल है। कुछ ऐसी ही कहानी है रुचि रानी की है, जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं परीक्षा में 260वीं रैंक हासिल की है और उन्हें एसडीएम बनने का मौका प्राप्त हुआ है। रुचि के लिए यहां तक पहुंचना आसान बिल्कुल नहीं था।
कौन है रुचि रानी
रुचि रानी पटना जिले के बख्तियारपुर की रहने वाली है। रुचि शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। इतना ही नहीं वो बीते कई सालों से नौकरी कर रही हैं। बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी और नौकरी के साथ-साथ उन्होंने बीपीएससी की तैयारी शुरू कर की। रुचि की शादी नालंदा जिले के सरमेरा में हुई है। उनके पति एक निजी दवा कंपनी में मैनेजर हैं। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी।
नौकरी के साथ तैयारी
रुचि ने अपने करियर की शुरुआत जीविका से की थी। बाद में उनका चयन पंचायती राज विभाग में हुआ। वह पिछले 11 वर्षों से इस विभाग में कार्यरत हैं। नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और बीपीएससी की तैयारी नहीं छोड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रुचि का कहना है कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बेहतर टाइम मैनेजमेंट रहा। नौकरी के बाद मिलने वाले समय में नियमित पढ़ाई, परिवार के सहयोग और लगातार मेहनत की बदौलत उन्होंने यह सफलता हासिल की।
सफलता का मंत्र
रुचि की इस सफलता का सबसे बड़ा मंत्र टाइम मैनेजमेंट रहा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रुचि पिछले पांच सालों से बीपीएसी की तैयारी कर रही है। कई बार निराशा भी हुई, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उनका मानना है कि मेहनत और धैर्य का कोई विकल्प नहीं होता और तीसरे प्रयास में यह सफलता हासिल हुई।
पति का पूरा सहयोग
रुचि रानी अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपने परिवार, खासकर पति प्रभाकर भारद्वाज के सहयोग को देती हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी मां थीं। उनकी मां का सपना बीपीएससी परीक्षा पास कर अफसर बनने का था, लेकिन उनका चयन नहीं हो सका।
रुचि के पति प्रभाकर भारद्वाज ने कहा कि समाज में कुछ घटनाओं के आधार पर महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला की सफलता के पीछे परिवार का सहयोग बेहद जरूरी होता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपनी पत्नी, बहन और मां को आगे बढ़ने का अवसर दें।
खाना बनाते सुनती थीं करेंट अफेयर्स
मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए दावे के मुताबिक सफलता का सबसे बड़ा मंत्र टाइम मैनेजमेंट रहा है। वह खाना बनाते समय मोबाइल पर करंट अफेयर्स सुनती थीं, बच्चों के सो जाने के बाद देर रात तक पढ़ाई करती थीं। ऑफिस में जब भी थोड़ा समय मिलता, उसे भी पढ़ाई में लगाती थीं। उनका मानना है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो तो दिन का हर छोटा समय भी सफलता की सीढ़ी बन सकता है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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