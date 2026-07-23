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Success Story: स्कूल में खाना बनाते हैं माता-पिता, बिना कोचिंग बेटी ने निकाला NEET; इतने घंटे करती थी पढ़ाई

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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आज के समय में जहां नीट जैसी कठिन परीक्षा के लिए महंगी कोचिंग को सफलता की कुंजी माना जाता है, वहीं दिव्या ने बिना किसी बड़े कोचिंग संस्थान की मदद के यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के शिक्षकों और ऑनलाइन संसाधनों को दिया।

Success Story: स्कूल में खाना बनाते हैं माता-पिता, बिना कोचिंग बेटी ने निकाला NEET; इतने घंटे करती थी पढ़ाई

नीट यूजी 2026 के रिजल्ट के बाद छात्र-छात्राओं की कई ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं, जो प्रेरणादायक है। आज हम आपको एक ऐसी ही छात्रा से मिलवाने जा रहे हैं, जिसने नीट क्रैक कर एक मिसाल कायम किया है। ये स्टोरी है जिला जींद के अहीरका गांव की बेटी दिव्या कारकी की। दिव्या ने देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में 574 अंक हासिल कर ऑल इंडिया में 20903वीं रैंक पर अपनी जगह बनाई है। दिव्या की इस सफलता ने साबित कर दिया है कि कामयाबी संसाधनों की मोहताज नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और लगन की जरूत होती है। हालांकि यहां तक पहुंचना दिव्या के लिए आसान नहीं था। आर्थिक तंगी से लेकर संसाधनों की कमी तक उनके रास्ते की बाधाएं जरूर थी, लेकिन उन्होंने अपने सपनों से कोई समझौता नहीं किया। यहां तक पढ़ाई के लिए उनके पास कोई अलग कमरा नहीं था।

15 सालों से रसोइया का काम कर रहे मां-

दिव्या बेहद ही साधारण परिवार से आती हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में दावा किया है दिव्या के माता-पिता, दुर्गा बहादुर और जानुका, पिछले 15 वर्षों से जींद के एक निजी स्कूल में बतौर कुक (रसोइया) काम कर रहे हैं। दिन-रात तपने वाली गर्मी में दूसरों के लिए रोटियां सेकने वाले इस दंपति का सपना बस इतना था कि जो परेशानियां उन्होंने झेली हैं, वो उनकी बेटी को न देखनी पड़ें।

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स्टोर रूम को बनाया स्टडी रूम

दिव्या की मां जानुका बताती हैं कि परिवार के छोटे से घर में पढ़ाई के लिए अलग जगह नहीं थी। घर में बच्चों की आवाजाही और शोर-शराबा रहता था, इसलिए दिव्या ने स्टोर रूम को ही अपना स्टडी रूम बना लिया। वहीं बैठकर वह रोजाना करीब 12 से 13 घंटे तक पढ़ाई करती थीं। तैयारी के दौरान वह एक बार बीमार भी पड़ गईं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। छोटी बहन की शरारतों और घर के माहौल के बीच भी उन्होंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान बनाए रखा।

दिव्या के पिता दुर्गा बहादुर ने रिजल्ट वाले दिन का अनुभव साझा करते हुए बताया कि शाम को ही सफलता की सूचना मिल गई थी, लेकिन वेबसाइट का सर्वर डाउन होने के कारण परिणाम नहीं खुल पा रहा था। काफी इंतजार के बाद रात करीब 1 बजे रिजल्ट देखा गया। बेटी की सफलता की पुष्टि होने के बाद ही उन्हें सुकून मिला और वे सो पाए।

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रिजल्ट देख खुश हुआ परिवार

अगली सुबह जब मां को बेटी की इस उपलब्धि की पूरी जानकारी मिली तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने कहा, "बेटी की सफलता पर बहुत गर्व है, लेकिन हमारी मंजिल अभी पूरी नहीं हुई है। जब उसका अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा और वह डॉक्टर बनकर नौकरी करेगी, तभी असली संतोष मिलेगा।"

नीट परीक्षा के दौरान इस साल हुए विवाद और री-नीट की घोषणा ने दिव्या पर मानसिक दबाव जरूर बनाया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दिव्या बताती हैं कि वह कभी घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं करती थीं। उनका लक्ष्य रोज तय किया गया सिलेबस पूरा करना होता था और जब तक वह पूरा नहीं होता, तब तक पढ़ाई जारी रहती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या ने कहा, "री-नीट की वजह से तनाव जरूर हुआ, लेकिन माता-पिता की मेहनत और मेरी सहेली कृतिका के सहयोग ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया।"

बिना महंगी कोचिंग हासिल की सफलता

आज के समय में जहां नीट जैसी कठिन परीक्षा के लिए महंगी कोचिंग को सफलता की कुंजी माना जाता है, वहीं दिव्या ने बिना किसी बड़े कोचिंग संस्थान की मदद के यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के शिक्षकों और ऑनलाइन संसाधनों को दिया।

दिव्या ने बताया, "मैंने जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन स्टडी मैटेरियल का सहारा लिया। स्कूल के सुरेंद्र सर, आजाद सर और बायोलॉजी की शिक्षिका काजल मैम ने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। 11वीं कक्षा में पढ़ाई का दबाव बढ़ने पर मेरी सहेली कृतिका ने अपने नोट्स और होमवर्क साझा कर मेरी काफी मदद की।"

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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