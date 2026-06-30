बच्चे को जन्म देने के सिर्फ 2 दिन बाद दी परीक्षा, 23 की उम्र में सिविल जज बनी आदिवासी महिला की कहानी
तमिलनाडु की वी. श्रीपथि ने बेटी को जन्म देने के महज दो दिन बाद 200 किमी सफर तय कर सिविल जज की परीक्षा दी और 23 साल की उम्र में सफलता हासिल कर इतिहास रच दिया।
महज 23 साल की उम्र में वी श्रीपति देशभर की लाखों बेटियों और महिलाओं के लिए एक शानदार मिसाल बन चुकी है। उनके अटूट हौसले और दृढ़ संकल्प की कहानी सिखाती है कि कैसे लक्ष्य पाने की जिद आपकी तमाम बाधाओं के बीच कामयाबी दिलाती है। उन्होंने बेटी को जन्म देने के महज दो दिन बाद करीब 200 किलोमीटर का सफर तय कर सिविल जज की परीक्षा दी। उनकी इसी जुनून और मेहनत ने उन्हें तमिलनाडु के मलियाली आदिवासी समाज की पहली महिला सिविल जज बना दिया। श्रीपति के संघर्ष की यात्रा साबित करती है कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों, तो गरीबी, भौगोलिक बाधाएं, शादी और यहां तक कि मां बनने की चुनौतियां भी उसे अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकतीं।
पहाड़ों और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में बीता बचपन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, वी. श्रीपति का जन्म तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के एक दूर-दराज गांव थुविंजिकुप्पम में हुआ था। यह गांव रिजर्व फॉरेस्ट एरिया (संरक्षित वन क्षेत्र) में आता है, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहां अच्छी सड़कें नहीं हैं, स्कूल दूर हैं, और सबसे नजदीकी बस स्टॉप लगभग 15 किलोमीटर दूर परमानंदल गांव में है।
उनके पिता एस. कालियाप्पन किसान थे, जबकि उनकी मां के. मल्लिका घर का काम संभालती थीं और परिवार की मदद करती थीं। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए परिवार बाद में येलागिरी पहाड़ियों के अथानावूर गांव में रहने चला गया। दंपति ने तीन बच्चों - श्रीपति, सरन्या और सूर्यप्रकाश की परवरिश की। पेट पालने के लिए संघर्ष करना पड़ा लेकिन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को प्राथमिकता दी गई।
श्रीपति ने पहली से 12वीं कक्षा तक अथानावूर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल में 'प्योर साइंस' विषय चुना और 2016-17 में अपनी पढ़ाई पूरी की। टीचर्स उन्हें आज भी एक शांत लेकिन पक्के इरादे वाली छात्रा के तौर पर याद करते हैं।
उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने 'द इंडियन ट्राइबल' को बताया, 'वह पढ़ाई में बहुत अच्छी छात्रा थीं। उन्होंने स्कूल की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वह अपने विचार साझा करने के लिए स्कूल आती रहती थीं।'
अपने समाज को देखकर तय किया लक्ष्य
श्रीपति के लिए जज बनना कोई अचानक आया हुआ सपना नहीं था। बड़ी होते हुए उन्होंने अपने समाज के लोगों को कानूनी दिक्कतों और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी न होने की वजह से संघर्ष करते देखा। इसी अनुभव ने उनके करियर की राह तय की। श्रीपति ने एक इंटरव्यू में कहा, "मैंने लॉ की पढ़ाई करने से पहले अपनी पूरी स्कूली शिक्षा येलागिरी हिल्स में पूरी की। लॉ कोर्स करने का मकसद अपनी कम्युनिटी के लोगों को कानूनी मदद देना था क्योंकि उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है।'
उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ (LLB) की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपने बड़े मकसद को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की। वह अपनी कम्युनिटी में सिर्फ एक वकील के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर लौटना चाहती थीं जो न्याय व्यवस्था के भीतर उनकी उम्मीदों का प्रतिनिधित्व कर सके।
शादी से सपना नहीं रुका
ग्रामीण भारत की कई युवा महिलाओं की तरह श्रीपति की शादी भी कम उम्र में हो गई। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर एस. वेंकटेशन से शादी की। लेकिन शादी से उनका लक्ष्य नहीं बदला। उन्होंने चेंगम के पास पुलियूर गांव में अपने ससुराल से अपनी पढ़ाई जारी रखी। किताबें, नोट्स और तैयारी का सामान उनकी रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। उनके पति और परिवार का साथ बहुत अहम साबित हुआ। जिम्मेदारियां बढ़ने के बावजूद वह तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल जज परीक्षा पर फोकस रहीं। फिर वह मां बनीं। और इसके साथ ही उनके दृढ़ संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी भी आई।
बेटी को जन्म देने के सिर्फ दो दिन बाद परीक्षा दी
नवंबर 2023 में अपनी बेटी को जन्म देने के सिर्फ दो दिन बाद श्रीपति ने सिविल जज परीक्षा में शामिल होने के लिए चेन्नई तक लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय किया। उनके पति उनके साथ थे। ज्यादातर महिलाएं उस समय अस्पताल में ठीक हो रही होती हैं। श्रीपति परीक्षा हॉल के अंदर बैठी थीं। उनकी नवजात बेटी घर पर थी। तब सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर काफी वायरल हुई थी जिसमें वह अपनी नन्ही बेटी को गोद में लिए टीएनपीएससी ऑफिस के बाहर खड़ी थीं। लेकिन उस तस्वीर के पीछे कई दिनों का शारीरिक दर्द, त्याग और अटूट समर्पण था।
23 साल की उम्र में इतिहास रचा
सिर्फ 23 साल की उम्र में श्रीपति ने तमिलनाडु सिविल जज परीक्षा पास की। इस उपलब्धि ने उन्हें तमिलनाडु में मलयाली आदिवासी कम्युनिटी से पहली सिविल जज बना दिया। उनके गांव के लिए यह सफलता बहुत खास थी। उनके लौटने पर गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया। ढोल-नगाड़े, मालाएं और जुलूस थे। लोग अपने ही समुदाय की एक ऐसी महिला का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए जो ऐसे मुकाम पर पहुंची थीं जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने ही सोचा होगा।
सीएम ने दी बधाई
राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी सोशल मीडिया पर श्रीपति को बधाई दी थी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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