Success story: बीटेक से पढ़ाई, पहले प्रयास में प्रीलिम्स में 1 नंबर से फेल; फिर दूसरे में UPSC क्रैक

मृदुपाणि नंबी यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस यानी IES की साल 2022 बैच की ऑफिसर हैं। उन्होंने इस कठिन परीक्षा को Rank 21 लाकर क्रैक किया। मृदुपाणि नंबी हैदराबाद की रहने वाली हैं और उनकी पूरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है।

कहते हैं कि हार हमें बहुत कुछ सीखा कर जाती है। लेकिन अगर हार के बाद ये वादा किया जाए कि अगली बार जीत पक्की होगी, तो खुद से किया गया यह वादा कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में असली बदलाव जरूर लेकर आता है। एक ऐसा ही ही वादा किया था यूपीएससी की तैयारी करने वाली मृदुपाणि नंबी ने, जब वो अपने पहले यूपीएससी अटेंम्ट में फेल हो गई। लेकिन इस फेलियर को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि खुद से वादा किया कि वो अगली प्रयास में यूपीएससी क्लियर कर देंगी। हुआ कुछ यूं कि अपने दूसरे प्रयास में वो UPSC जैसी कठिन परीक्षा को रैंक 21 से क्रैक करने में सफल रहीं। चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं।

कौन है मृदुपाणी नंबी मृदुपाणि नंबी यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस यानी IES की साल 2022 बैच की ऑफिसर हैं। उन्होंने इस कठिन परीक्षा को Rank 21 लाकर क्रैक किया। मृदुपाणि नंबी हैदराबाद की रहने वाली हैं और उनकी पूरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है।

टेक्नोलॉजी में रूचि बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज थीं और हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखती थीं। उन्हें हमेशा से ही इंजीनियरिंग और टेक्नोलाॉ में रुचि थी। यही कारण था कि उन्होंने 12वीं के बाद IIT-JEE की तैयारी का रास्ता पकड़ा। उनका पूरा फोकस टेक्निकल फील्ड पर रहा, जिसने आगे उनके करियर की मजबूत नींव रखी।

इंजीनियर बनने का था सपना मृदुपाणि नांबी पढ़ाई में शुरू से ही बेहतरीन छात्रा रही हैं। उनका सपना इंजीनियर बनने का था, इसलिए 12वीं पास करने के बाद उन्होंने IIT-JEE की तैयारी शुरू की। तकनीकी क्षेत्र में रुचि होने के कारण उन्होंने इसी दिशा में अपना करियर बनाया। आगे चलकर उन्होंने जी नारायण इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की।

BTech के बाद UPSC IES इंजीनियरिंग के दौरान ही उन्हें UPSC की परीक्षाओं के बारे में पता चला। IAS और IPS के साथ-साथ IES, ISS और IFS जैसी परीक्षाएं भी UPSC कराता है। यहीं से मृदुपाणि का मन UPSC Engineering Services यानी IES की ओर मुड़ गया और उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी।

फोन से बनाई दूरी साल 2020 में मृदुपाणि ने पहली बार UPSC IES परीक्षा दी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सबसे बड़ा झटका यह था कि वह प्रीलिम्स परीक्षा महज 1 अंक से पास करने से चूक गईं। इस असफलता ने उन्हें काफी निराश किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने खुद से वादा किया कि अब पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगी। उन्होंने मोबाइल, सोशल मीडिया और दूसरी गैर-जरूरी चीजों से पूरी तरह दूरी बना ली।