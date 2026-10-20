मां ने खेती के दम पर बेटी को बनाया अफसर, नंदनी साहू ने सीजीपीएससी में 5वीं रैंक लाकर बनीं डिप्टी कलेक्टर

पिता का सपना था कि उनकी बेटी बड़ी होकर अफसर बने, लेकिन 12वीं की पढ़ाई के दौरान ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। इसके बाद मां ने खेती-किसानी और पति की पेंशन के सहारे परिवार संभाला और बेटी के सपनों को पूरा करने में जुट गईं।

कहते हैं कि अगर मन में कुछ करने का जुनून हो, तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। छत्तीसगढ़ की नंदनी साहू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पिता का सपना था कि उनकी बेटी बड़ी होकर अफसर बने, लेकिन 12वीं की पढ़ाई के दौरान ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। इसके बाद मां ने खेती-किसानी और पति की पेंशन के सहारे परिवार संभाला और बेटी के सपनों को पूरा करने में जुट गईं। मां के संघर्ष और नंदनी की मेहनत का नतीजा रहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की परीक्षा में पांचवीं रैंक हासिल की और डिप्टी कलेक्टर बन गईं। उनकी कहानी बताती है कि सीमित संसाधन भी किसी के सपनों की राह नहीं रोक सकते।

पिता के सपने को बनाया अपना लक्ष्य नंदनी साहू छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के बड़े साजापाली गांव की रहने वाली हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने रायपुर के डिग्री गर्ल्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनके पिता मेघनाथ साहू शिक्षक थे और चाहते थे कि उनकी बेटियों में से कोई एक कलेक्टर जैसी बड़ी अधिकारी बने।

लेकिन नंदनी जब 12वीं कक्षा में थीं, तभी उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के बाद परिवार के सामने कई चुनौतियां आ गईं। हालांकि, नंदनी ने पिता के सपने को अधूरा नहीं छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य बनाया और अपनी तैयारी शुरू कर दी।

मां ने खेती और पेंशन के सहारे संभाला परिवार नंदनी की मां रामप्यारी साहू केवल पांचवीं कक्षा तक पढ़ी हैं। पति के निधन के बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। खेती-किसानी और पेंशन के सहारे घर चलाया और बेटी की पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आने दी।

नंदनी साल 2019 में अपनी मां के साथ बिलासपुर आ गईं। यहां दोनों किराए के मकान में रहने लगीं। परिवार की आर्थिक स्थिति आसान नहीं थी, लेकिन मां ने बेटी को आगे बढ़ने के लिए पूरा साथ दिया। पांच बहनों और एक छोटे भाई वाले इस परिवार ने भी नंदनी पर शादी का दबाव नहीं बनाया, ताकि वह अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सकें।

तीसरे प्रयास में हासिल की पांचवीं रैंक नंदनी ने CGPSC परीक्षा की तैयारी के लिए शुरुआत में कुछ महीने कोचिंग की। वहां से उन्हें परीक्षा के बारे में जरूरी जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने घर पर रहकर ही अपनी तैयारी जारी रखी। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती थीं और दिन के समय पढ़ना पसंद करती थीं।

नंदनी ने इस परीक्षा में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमियों को समझा और तैयारी जारी रखी। अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाने के लिए उन्होंने करीब तीन साल तक सोशल मीडिया से भी दूरी बनाए रखी। आखिरकार, तीसरे प्रयास में उनकी मेहनत रंग लाई। CGPSC-2023 में पांचवीं रैंक हासिल कर उन्होंने डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया और अपने पिता का सपना पूरा किया।