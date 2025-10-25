Hindustan Hindi News
Success Story: बीटेक फिर JNU में की पढ़ाई, 25 साल की उम्र में बने IAS, जानिए कौन है ये अफसर

संक्षेप: UPSC Success Story: आज हम आपको एक आईएएस अफसर से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने महज 25 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक किया। इनका नाम प्रतीक जैन है। फिलहाल, प्रतीक जैन इस वक्त उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के डीएम हैं। UPSC CSE 2017 की में उन्होंने AIR 86 हासिल किया।

आज भारत में लाखों लोगों का सपना ये है कि वो एक दिन देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक यूपीएससी को क्रैक करके आईएएस और आईपीएस बनेंगे। लेकिन यह सपना कुछ लोगों के लिए हकीकत बनता है। यानी इनमें से कुछ ही लोगों को ये मौका मिल पाता है। कुछ लोग कई अटेंप्ट के बाद भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो बेहद कम उम्र में यह मुकाम हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही आज हम आपको एक आईएएस अफसर से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने महज 25 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक किया। इनका नाम प्रतीक जैन है।

कौन हैं प्रतीक जैन
प्रतीक जैन इस वक्त उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के डीएम हैं। इस आईएएस अफसर का जन्म 25 जुलाई 1993 को राजस्थान के अजमेर में हुआ। प्रतीक 2018 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इनकी पढ़ाई की बात करें, तो उन्होंने BITS Pilani से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बायोलॉजिकल साइंस में की। इसके बाद 2020 में JNU से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की। वर्ष 2016 में प्रतीक ने पहली बार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)की सिविल सर्विसेज परीक्षा दी और उन्‍होंने प्रीलिम्स और मेन्स तो पास कर लिया, लेकिन फाइनल लिस्ट में जगह नहीं मिली।

यूपीएससी में रैंक

फिर उसी साल IFoS (Indian Forest Service) में AIR 3 हासिल की। लेकिन प्रतीक का लक्ष्‍य आईएएस बनना था। इसलिए उन्होंने 2017 में फ‍िर से UPSC CSE परीक्षा दी। इस बार उन्‍होंने AIR 86 हासिल किया और आईएएस बन गए। वह 25 साल की उम्र में आईएएस बन गए।

