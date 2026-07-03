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Success Story: 40 एग्जाम में फेल, समाज के सहे ताने; 7वें अटेंम्प्ट में MPPSC क्रैक कर बने अफसर

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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मनोज पाल होशंगाबाद जिले के सिवनी-मालवा तहसील के खपरिया गांव के निवासी हैं। उनके पिता एक किसान हैं और माता गृहणी है। उनका परिवार बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है। मनोज की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव से हुई। यानी वो 12वीं तक गांव के एक स्कूल से पढ़े। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई मैथ और सांइस से की थी।

Success Story: 40 एग्जाम में फेल, समाज के सहे ताने; 7वें अटेंम्प्ट में MPPSC क्रैक कर बने अफसर

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के रहने वाले मनोज पाल की कहानी काफी दिलचस्प है। उनकी कहानी जज्बे और धैर्य की मिसाल है। लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने की वजह से समाज और पड़ोसी ताने मारने लगे। कहते थे कि पढ़ाई को छोड़ दो और कुछ काम-धंधा शुरू कर लो। लेकिन इन तानों से मनोज पाल बिल्कुल विचलित नहीं हुए और अपने लक्ष्य को लेकर अडिग रहे। करीब 10 से 11 सालों के संघर्ष में उन्हें 10 या 20 परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि करीब 40 बार परीक्षाओं में असफलता हाथ लगी। लेकिन इन असफलातों से वो निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए सीखने और पढ़ने की प्रक्रिया जारी रखी। आखिरकार 12 साल बाद सब्र और इम्तिहान का फल मिला और उन्होंने ​मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (MPPSC) क्रैक किया और अफसर बने। चलिए मनोज पाल से मिलवाते हैं।

पिता हैं किसान

मनोज पाल होशंगाबाद जिले के सिवनी-मालवा तहसील के खपरिया गांव के निवासी हैं। उनके पिता एक किसान हैं और माता गृहणी है। उनका परिवार बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है। मनोज की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव से हुई। यानी वो 12वीं तक गांव के एक स्कूल से पढ़े। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई मैथ और सांइस से की थी।

12वीं 50% मार्क्स

एक इंटरव्यू में मनोज पाल बताते हैं कि 12वीं में उनके 50 प्रतिशत ही मार्क्स हासिल हुए थे। इसके बाद वो बीएससी करना चाहते थे, लेकिन कम मार्क्स की वजह से उन्होंने बीएससी के बजाय बीए में एडमिशन ले लिया। वो साल 2013 में अपने 3 दोस्तों के साथ होशंगाबाद आए, जहां 1500 रुपये के किराए के मकान में रहते थे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने के कारण उन्होंने ठान लिया था कि वह सरकारी नौकरी हासिल करके अपना और अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएंगे।

खर्च निकालने के लिए किए कई काम

मनोज पाल बताते हैं कि कोविड तक वो होशंगाबाद में रहकर ही तैयारी करते रहे। कोविड काल तक उन्होंने यहीं से करीब 2 से 3 बार इंटरव्यू भी दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से मनोज बच्चों को पढ़ाकर अपना खर्च निकालते थे। मनोज पाल बताते हैं कि होशंगाबाद से वो इंदौर आ गए। यहां भी उन्होंने खर्चे निकालने के लिए कई तरह के काम किए। जैसे उन्होंने ट्यूशन दिया, कंटेंट राइटिंग का काम किया, कॉपी चेकिंग की है। लेकिन इसके साथ साथ मनोज ​मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते थे।

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वनडे एग्जाम की तैयारी भी

​मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (MPPSC) की तैयारी के साथ-साथ मनोज ने वन-डे एग्जाम की तैयारी भी शुरू की थी। शुरुआती प्रयास में उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा पास कर ली थी लेकिन फिजिकल नहीं निकाल पाए। इसके बाद उन्होंने एमपीपीएससी और अन्य कई एग्जाम देने का फैसला किया। क्योंकि उनका लक्ष्य था कि किसी भी तरह कए सरकारी नौकरी मिल जाए।

40 बार फेल होने के बाद भी निराशा नहीं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोज पाल ने MPPSC सहित वन-डे एग्जाम की लगभग 40 परीक्षाएं दीं और इन सभी में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। कई बार तो वह कुछ अंकों से एग्जाम पास नहीं कर पाए। एमपीपीएससी के 6 प्रयास में असफल होने के बाद वह बहुत निराश हुए लेकिन उनके दोस्त आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें भी प्रेरणा मिलती रही।

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7वें प्रयास में क्लियर किया

मनोज ने सरकारी नौकरी पाने के लिए 12 तक संघर्ष किया। परीक्षाओं की तैयारी करते-करते उन्हें सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि MPPSC में सेलेक्शन लेकर रहूंगा । MPPSC के 7वें प्रयास में उनका इंतजार खत्म हुआ और उन्होंने 2024 में एमपीपीएससी परीक्षा में रैंक-15 हासिल करके अपना सपना पूरा किया। कड़ी मेहनत, अनुशासन और कई साल के इंतजार के बाद अधिकारी बने। फिलहाल, अभी वह फाइनेंस में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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