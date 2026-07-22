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IIT मद्रास से पढ़ाई, विक्रम-1 मिशन में निभाई अहम भूमिका; अब विदेश में पूरा करेंगी अगला ड्रीम

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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ये वो शख्सियत हैं, जिन्होंने स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 मिशन के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने में योगदान दिया, जिसने रॉकेट लॉन्च मिशन में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब वो अपने एक नई सफर में निकल चुकी हैं, जो विदेश में जाकर पूरा होगा। इन दिनों इनकी कहानी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है।

IIT मद्रास से पढ़ाई, विक्रम-1 मिशन में निभाई अहम भूमिका; अब विदेश में पूरा करेंगी अगला ड्रीम

आईआईटी से पढ़ाई के बाद लाइफ सेट मानी जाती है। लेकिन यहां तक पहुंचना भी कई छात्रों का सपना रहा है। आईआईटी से पढ़ाई के बाद कुछ छात्र प्रोग्रामिंग सीखकर ऐप बनाना चाहते हैं, तो कुछ बड़ी टेक कंपनियों में नौकरी करने का सपना देखते हैं। लेकिन स्पातिका प्रसाद की कहानी अलग है। ये वो शख्सियत हैं, जिन्होंने स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 मिशन के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने में योगदान दिया, जिसने रॉकेट लॉन्च मिशन में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब वो अपने एक नई सफर में निकल चुकी हैं, जो विदेश में जाकर पूरा होगा। इन दिनों इनकी कहानी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है।

IIT मद्रास से स्पेस मिशन तक

स्पातिका प्रसाद ने स्काईरूट एयरोस्पेस में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते हुए विक्रम-1 मिशन के लिए अहम सॉफ्टवेयर विकसित करने में योगदान दिया। विक्रम-1 भारत का पहला निजी (प्राइवेट) ऑर्बिटल रॉकेट मिशन है। हालांकि उनका काम पर्दे के पीछे था, लेकिन मिशन को सफल बनाने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। टाइम्स ऑफ इंडिया ने IIT मद्रास बीएस प्रोग्राम्स के हवाले से बताया कि स्पातिका प्रसान ने रॉकेट के लिए फ्लाइट सीक्वेंस सॉफ्टवेयर, प्री-लॉन्च ग्राउंड चेक सॉफ्टवेयर और ऑनबोर्ड-इन-द-लूप सिमुलेशन सिस्टम विकसित करने और उनकी टेस्टिंग का काम किया। ये सभी सिस्टम लॉन्च से पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि रॉकेट उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है।

जब विक्रम-1 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी, तो यह स्पातिका के लिए सिर्फ एक सफल मिशन नहीं था, बल्कि उनकी मेहनत, तकनीकी कौशल और सपनों की बड़ी उपलब्धि भी थी।

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करियर को मिली नई दिशा

स्काईरूट एयरोस्पेस में काम करने के साथ-साथ स्पातिका ने IIT मद्रास के बीएस प्रोग्राम की पढ़ाई भी पूरी की। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस और विश्लेषणात्मक सोच (Analytical Thinking) जैसे विषयों में अपनी समझ को और मजबूत किया। स्पातिका की यह जर्नी बताती है कि आज के दौर में इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग यानी एक से अधिक विषयों की पढ़ाई एयरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे उभरते क्षेत्रों में सफलता के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है।

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नीदरलैंड्स में करेंगी मास्टर्स की पढ़ाई

भारत के ऐतिहासिक प्राइवेट स्पेस मिशन विक्रम-1 में योगदान देने के बाद अब स्पातिका प्रसाद अपने करियर की एक और बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ रही हैं। उन्हें नीदरलैंड्स की आइंडहोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (Eindhoven University of Technology - TU/e) में मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला मिल गया है। वह अगस्त से वहां अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत करेंगी।

IIT मद्रास के बीएस प्रोग्राम से पढ़ाई, विक्रम-1 मिशन के लिए महत्वपूर्ण रॉकेट सॉफ्टवेयर पर काम और अब विदेश में मास्टर्स की तैयारी, स्पातिका का यह सफर दिखाता है कि जिज्ञासा, लगातार मेहनत और सीखने की इच्छा से ऐसे अवसर भी हासिल किए जा सकते हैं, जो कभी सिर्फ एक सपना लगते थे।

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Dheeraj Pal

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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