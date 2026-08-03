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IAS Subhankar Bala: बचपन का सपना पूरा करने के लिए छोड़ी इंजीनियरिंग की जॉब, बिना कोचिंग क्रैक किया UPSC

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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साल 2018 में सुभंकर बाला ने एक ऐसा फैसला लिया, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल दी। उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का निर्णय लिया।

Subhankar Bala IAS Success Story
सुभंकर बाला आईएएस सक्सेस स्टोरी

इंजीनियर, डॉक्टर बनने के अलावा ज्यादातर लोगों का सपना आईएएस और आईपीएस बनना होता है। इसके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेस एग्जाम को पास करना पड़ता है, जिसे बेहद कठिन माना जाता है। कई बार लोग बचपन में ही आईएएस बनने का सपना जरूर देखते हैं, लेकिन आगे चलकर परिस्थितियां उन्हें किसी और ही दिशा में लेकर चली जाती है। पर, सुभंकर बाला की कहानी ऐसी नहीं है। शुभंकर बाला ने बचपन में ही आईएएस बनने का ख्याब देख लिया था। लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंजीनियरिंग से की। मगर उन्हें तो बनना आईएएस ही था, तो इसके लिए वो अच्छी खासी पैसों वाली कॉरपोरेट जॉब छोड़कर यूपीएससी की राह पर निकल गए, जहां उन्हें सफलता हासिल होती है। हालांकि उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। चलिए आज हम आपको उनकी जर्नी बताते हैं।

कहां से मिली प्रेरणा

सुभंकर बाला की IAS बनने की प्रेरणा बचपन में ही मिल गई थी। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में जब वह कक्षा 7 के छात्र थे, तब माओवादी प्रभावित एक गांव में अशांति का माहौल था। उस दौरान उन्होंने एक सब-डिविजनल ऑफिसर (SDO) को घर-घर जाकर लोगों से बातचीत करते और हालात को सामान्य बनाने की कोशिश करते देखा। इस घटना ने शुभंकर के मन पर गहरी छाप छोड़ी। तभी उन्होंने तय कर लिया कि वह भी एक दिन प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज के लिए काम करेंगे।

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कहां से की है पढ़ाई

हालांकि, उन्होंने पहले अपने करियर की शुरुआत इंजीनियरिंग से की। सुभंकर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT), वारंगल से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्हें बेंगलुरु स्थित टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन इंजीनियर के रूप में नौकरी मिल गई। उनके सामने एक सुरक्षित और शानदार कॉर्पोरेट करियर था, लेकिन बचपन का IAS बनने का सपना अभी भी उनके दिल में जिंदा था।

आरामदायक नौकरी छोड़ चुनी UPSC की राह

साल 2018 में सुभंकर बाला ने एक ऐसा फैसला लिया, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल दी। उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का निर्णय लिया। खास बात यह रही कि उन्होंने किसी भी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया। अपनी तैयारी के लिए उन्होंने मानक पुस्तकों, NPTEL के ऑनलाइन लेक्चर और एक अनुशासित दिनचर्या पर भरोसा किया। लगातार मेहनत, आत्मविश्वास और सही रणनीति के दम पर शुभंकर ने अपने IAS बनने के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया।

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पहले प्रयास से मिली सीख

UPSC के अपने पहले प्रयास में सुभंकर बाला ने प्रारंभिक परीक्षा तो सफलतापूर्वक पास कर ली, लेकिन मुख्य परीक्षा में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। इस नतीजे ने उनकी तैयारी की कमियों को सामने ला दिया। हालांकि, इससे वो निराश नहीं हुए, बल्कि इसे अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का अवसर माना।

बनाई ये रणनीति

सुभंकर ने अपनी गलतियों का गहराई से विश्लेषण किया, वैकल्पिक विषय पर पकड़ मजबूत की, उत्तर लेखन (Answer Writing) का नियमित अभ्यास किया और एक अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी अध्ययन योजना तैयार की। इसी रणनीति और लगातार मेहनत का परिणाम रहा कि उन्होंने अगले प्रयास में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना IAS बनने का सपना साकार कर लिया।

ऑप्शनल विषय में 120 से अधिक अंक बढ़े

उन्होंने अपने ऑप्शनल विषय में 120 से अधिक अंकों का सुधार किया, जिसने उनकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभाई। आखिरकार, शुभंकर ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 79 हासिल की और 2021 बैच के IAS अधिकारी बने। IAS बनने के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल में सब-डिविजनल ऑफिसर (SDO) के रूप में सेवा दी।

वर्तमान में सुभंकर बाला पश्चिम बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NBSTC) में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और जनसेवा के अपने सफर को आगे बढ़ा रहे हैं।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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