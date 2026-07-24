Success Story: UPSC में 3 बार फेर होने पर नहीं मानी हार, बदली स्ट्रैटेजी; फिर 24 साल की उम्र में बनीं IAS

UPSC Success Story: तीसरे प्रयास में असफल होने के बाद नेहा ने अपनी तैयारी का तरीका पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने करीब तीन साल तक मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से दूरी बना ली।

हर साल लाखों युवा UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करने का सपना देखते हैं। इसे भारत की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक माना जाता है। कई उम्मीदवार बार-बार असफल होने के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन आईएएस अधिकारी नेहा ब्याडवाल की कहानी अलग है। नेहा की कहानी बताती है कि शुरुआती असफलताएं आपकी मंजिल तय नहीं करतीं। नई स्कूल और नई भाषा में ढलने में परेशानी के कारण वह 5वीं कक्षा में फेल हो गई थीं। इसके बाद उन्होंने UPSC परीक्षा के पहले तीन प्रयासों में भी सफलता नहीं पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार चौथे प्रयास में UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2021 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 569 हासिल की और महज 24 साल की उम्र में IAS अधिकारी बन गईं। हालांकि ये सफर आसान नहीं था। चलिए उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं।

कैसे हुईं 5वीं में फेल राजस्थान के जयपुर में जन्मी नेहा के पिता आयकर विभाग में कार्यरत थे। उनकी नौकरी के कारण परिवार को अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। इसी वजह से नेहा ने जयपुर, भोपाल, बिलासपुर, कोरबा और रायपुर जैसे कई शहरों के अलग-अलग स्कूलों में पढ़ाई की। एक बार जब उनका दाखिला अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में हुआ, तो उन्हें नई भाषा और नए माहौल में खुद को ढालने में काफी दिक्कत हुई। इसी कारण वह 5वीं कक्षा में फेल हो गईं। हालांकि, उन्होंने हार मानने के बजाय मेहनत करने का फैसला किया और अपनी कमजोरियों को दूर कर आगे बढ़ती रहीं।

यूनिवर्सिटी टॉपर बनने के बाद शुरू की UPSC की तैयारी समय के साथ नेहा ने अपनी मेहनत और लगन से आत्मविश्वास वापस हासिल किया। पढ़ाई में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए वह यूनिवर्सिटी टॉपर भी बनीं। इस सफलता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि लगातार मेहनत से किसी भी असफलता को पीछे छोड़ा जा सकता है। परिवार के प्रोत्साहन से उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी।

तीन बार मिली असफलता, फिर भी नहीं मानी हार UPSC की राह नेहा के लिए आसान नहीं थी। पहले और दूसरे प्रयास में वह प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) भी पास नहीं कर सकीं। तीसरे प्रयास में उन्होंने प्रीलिम्स तो पास कर लिया, लेकिन मुख्य परीक्षा (Mains) में सफलता नहीं मिल सकी। उन्होंने हर प्रयास के बाद अपनी कमियों को पहचाना और तैयारी को पहले से बेहतर बनाया।

पूरी तरह बदली तैयारी की रणनीति तीसरे प्रयास में असफल होने के बाद नेहा ने अपनी तैयारी का तरीका पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने करीब तीन साल तक मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। इस दौरान उन्होंने रिवीजन, मॉक टेस्ट और उत्तर लेखन की नियमित प्रैक्टिस पर खास ध्यान दिया। साथ ही अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने पर लगातार काम किया।

छोटे भाई ने निभाई अहम भूमिका न्यूज 18 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नेहा की तैयारी में उनके छोटे भाई का भी बड़ा योगदान रहा। वह स्टॉपवॉच की मदद से उन्हें तय समय में उत्तर लिखने का अभ्यास कराते थे। इससे नेहा की लिखने की गति और टाइम मैनेजमेंट काफी बेहतर हुआ, जो UPSC मुख्य परीक्षा में सफलता के लिए बेहद जरूरी माना जाता है।