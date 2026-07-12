Success Story: लाखों की छोड़ी नौकरी, 4 बार UPSC में फेल होने पर नहीं मानी हार; फिर बनीं IAS

एक कहानी है काजल जावला की, जिनके लिए आईएएस बनना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने कई साल मेहनत की, नौकरी के साथ पढ़ाई की और कई बार असफलताओं का सामना किया। चलिए जानते हैं कि कौन है काजल जावला।

आईएएस बनने के सपने को साकार करने के लिए हर साल लाखों उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा देते हैं। हालांकि इनमें से कुछ ही लोग आईएएस के लिए चुना जाता है। आईएएस बनना आसान नहीं होता है। हालांकि कोई पहले ही प्रयास में बन जाता है और किसी को 5 से 6 या उससे ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मजबूत इरादा हो और ईमानदारी से पूरी तरह से मेहनत की जाए, तो कुछ भी आसान नहीं होता है। एक ऐसी ही कहानी है काजल जावला की, जिनके लिए आईएएस बनना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने कई साल मेहनत की, नौकरी के साथ पढ़ाई की और कई बार असफलताओं का सामना किया। चलिए जानते हैं कि कौन है काजल जावला।

मेरठ की रहने वाली हैं काजल जावला काजल मूल रूप से मेरठ की रहने वाली हैं। बचपन में उनका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद काजल ने गुरुग्राम की कई मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी की और अच्छा वेतन भी कमाया। देखने में उनकी जिंदगी पूरी तरह से सेट थी, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि वह कुछ बड़ा और समाज के लिए बेहतर करना चाहती हैं। अपने पिता से प्रेरित होकर काजल ने फुल-टाइम नौकरी करते हुए ही UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी।

23 लाख की छोड़ी नौकरी काजल ने पढ़ाई पूरी होने के बाद एक कंपनी में अच्छे सैलरी पैकेज पर नौकरी मिल गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनकी सैलरी करीब 23 लाख रुपये सालाना थी। हालांकि, उनके पिता चाहते थे कि बेटी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करे और देश की सेवा करे। पिता के इस सपने को पूरा करने के लिए 2014 में यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी।

जॉब के साथ-साथ यूपीएससी की तैयारी नौकरी करने के दौरान ही काजल की शादी भी हो गई थी लेकिन वह यूपीएससी के लक्ष्य के लिए आगे बढ़ती रहीं। शादी के बाद उन्हें अपने पति का भी साथ मिला। 9 घंटे की जॉब की के साथ उन्होंने तैयारी बैलेंस की। उनके घर से ऑफिस (दिल्ली से गुरुग्राम) तक जाने में लगभग 2 घंटा लग जाता था। ऐसे में समय बचाने के लिए वह कैब से आते-जाते समय रास्ते में पढ़ाई करती थीं। वीकेंड पर पढ़ाई के लिए ज्यादा समय देती थीं और इस दौरान पति और उनके पिता मोटिवेट करते थे।

शुरुआती प्रयासों में मिली असफलता काजल जावला अपने शुरुआती प्रयासों में UPSC परीक्षा पास नहीं कर सकीं। उन्हें लगातार चार बार असफलता मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर प्रयास के बाद अपनी प्लानिंग में सुधार किया, उत्तर लेखन (Answer Writing) पर काम किया, सिलेबस को बेहतर तरीके से समझा और अपनी गलतियों से सीख ली।