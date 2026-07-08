Success Story: कौन है अवनी चतुर्वेदी? जिन्होंने अकेले फाइटर जेट उड़ाकर रचा इतिहास

मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे से निकली अवनी चतुर्वेदी ने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने अकेले MiG-21 बाइसन फाइटर जेट उड़ाकर इतिहास रच दिया और भारत की पहली महिला बन गईं, जिन्होंने बिना किसी ट्रेनर के फाइटर विमान की कमान संभाली।

पीढ़ियों तक भारत की ज्यादातर बेटियों से यही कहा जाता रहा है कि वे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बन सकती हैं। इसके अलावा उन्हें बड़े सपने देखने, मेहनत से पढ़ाई करने और अच्छा करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। लेकिन एक सपना ऐसा था कि जो लगभग लड़कियों के लिए नाममुकिन माना जाता था। वो था फाइटर जेट उड़ाना यानी फाइटर जेट का पायलट बनना। काबिलियत होने के बावजूद लड़कियों के लिए फाइटर जेट उड़ाने का रास्ता बंद था। लेकिन मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे से निकली अवनी चतुर्वेदी ने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने अकेले MiG-21 बाइसन फाइटर जेट उड़ाकर इतिहास रच दिया और भारत की पहली महिला बन गईं, जिन्होंने बिना किसी ट्रेनर के फाइटर विमान की कमान संभाली। उनकी कहानी आज लाखों बेटियों के लिए हौसले और मेहनत की मिसाल बन चुकी है। चलिए जानते हैं कि कौन है अवनी चतुर्वेदी?

कौन है अवनी चतुर्वेदी अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के सतना जिले की रहने वाली हैं। उनके पिता मध्य प्रदेश सरकार में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। अवनी बचपन से ही अपने बड़े भाई को भारतीय सेना की वर्दी में देखकर प्रेरित होती थीं। हालांकि, उन्होंने भाई की तरह सेना में नहीं, बल्कि आसमान से देश की सेवा करने का सपना देखा। अवनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रीवा के आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की।

कहां से मिली प्रेरणा कॉलेज के दौरान उन्हें फ्लाइंग क्लब में विमान उड़ाने का अनुभव मिला। इसी अनुभव ने उनके भीतर उड़ान का जुनून जगाया और उन्होंने भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का सपना देखा। कड़ी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने अपना यह सपना पूरा किया। अब उनका लक्ष्य देश की बेहतरीन फाइटर पायलटों में अपनी पहचान बनाना है। इसके बाद उन्होंने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) पास कर लिया।

महिलाओं के लिए बड़ी चुनौती लेकिन उस समय एक बड़ी चुनौती थी। जब अवनी बड़ी हो रही थीं, तब भारत में महिलाओं को भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने की अनुमति नहीं थी। सालों तक इंतजार करने के बाद जब महिलाओं के लिए फाइटर पायलट बनने का रास्ता खुला, तो अवनी चतुर्वेदी ने सिर्फ उस मौके का फायदा नहीं उठाया, बल्कि इतिहास रच दिया।

पहली बार खुला रास्ता अक्टूबर 2015 में भारत सरकार ने पहली बार प्रायोगिक आधार पर महिलाओं के लिए फाइटर स्ट्रीम खोली। इसके बाद अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह इस ऐतिहासिक बैच में चुनी जाने वाली पहली तीन महिला अधिकारी बनीं। जून 2016 में तीनों को भारत की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में कमीशन मिला।

जब अकेले उड़ाया MiG-21 Bison फाइटर पायलट बनना बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन असली परीक्षा तब होती है, जब पायलट पहली बार बिना किसी प्रशिक्षक के अकेले उड़ान भरता है। 19 फरवरी 2018 को अवनी ने जामनगर एयर फोर्स स्टेशन से MiG-21 Bison फाइटर जेट में अकेले उड़ान भरी। यह भारतीय वायुसेना के सबसे तेज और चुनौतीपूर्ण लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है।