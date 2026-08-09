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Success Story: पहले अटेम्प्ट में BPSC क्रैक,अब UPSC में बिखेरा जलवा; AIR 12 लाकर रितिका बनीं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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कहते हैं कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। इस बात को बिहार की रहने वाली रितिका ने अपनी मेहनत और जज्बे से सच साबित कर दिखाया है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा में लगातार दो बार मामूली अंतर से चूकने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी।

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रितिका शर्मा की सक्सेस स्टोरी

कहते हैं कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। इस बात को बिहार की रहने वाली रितिका ने अपनी मेहनत और जज्बे से सच साबित कर दिखाया है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा में लगातार दो बार मामूली अंतर से चूकने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद पहले ही प्रयास में BPSC 70वीं परीक्षा पास कर स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का पद हासिल किया और अब UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 12 हासिल कर अपनी सफलता का परचम लहराया है। रितिका की कहानी उन अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा है, जो एक-दो असफलताओं के बाद अपना हौसला खो देते हैं।

कौन हैं रितिका?

रितिका बिहार की रहने वाली हैं और उनका परिवार शिक्षा एवं सरकारी सेवा से जुड़ा रहा है। उनके पिता केंद्रीय सचिवालय में प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं। घर के पढ़ाई वाले माहौल ने रितिका को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया।

पढ़ाई

रितिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से बीएससी फिजिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। उनका लक्ष्य बड़ा था, लेकिन इस सफर में उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा।

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UPSC CSE में दो बार मिली असफलता

रितिका ने साल 2023 और 2024 में UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा यानी CSE मेंस दी। दोनों ही प्रयासों में वह बेहद कम अंतर से सफलता से चूक गईं। लगातार दो बार मिली असफलता किसी भी उम्मीदवार का आत्मविश्वास कमजोर कर सकती है, लेकिन रितिका ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनके लिए सबसे मुश्किल दौर तब आया, जब UPSC CSE Mains का रिजल्ट आया और वह सफल नहीं हो सकीं। इस परिणाम के महज दो दिन बाद BPSC 70वीं प्रारंभिक परीक्षा होनी थी। ऐसे समय में निराशा के बावजूद रितिका ने खुद को संभाला और परीक्षा देने पहुंचीं।

पहले प्रयास में BPSC किया क्रैक

रितिका के लिए यह फैसला बेहद खास साबित हुआ। उन्होंने BPSC 70वीं परीक्षा अपने पहले ही प्रयास में पास कर ली। इस परीक्षा में उन्हें 269वीं रैंक मिली और उन्होंने स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का पद हासिल किया। BPSC में मिली इस सफलता ने रितिका के आत्मविश्वास को एक बार फिर मजबूत किया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक परीक्षा में मिली असफलता किसी उम्मीदवार की क्षमता का पैमाना नहीं होती।

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CAPF में भी हासिल की बड़ी सफलता

BPSC की सफलता के बाद रितिका ने अपनी तैयारी जारी रखी। उन्होंने वर्ष 2024 और 2025 में UPSC CAPF Assistant Commandant की लिखित परीक्षा में सफलता हासिल की। इसके बाद मई में उन्होंने CAPF AC के इंटरव्यू में हिस्सा लिया और रिजल्ट का इंतजार करने लगीं।

आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और UPSC ने CAPF AC 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। चयनित उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट में रितिका का नाम भी शामिल रहा। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 12 हासिल कर ली। रितिका की यह सफलता बताती है कि असफलता से घबराने के बजाय अगर लगातार मेहनत और धैर्य के साथ तैयारी जारी रखी जाए, तो मुश्किल लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है।

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Dheeraj Pal

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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