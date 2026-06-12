MP: पिता ASI, बेटी बनेगी छिंदवाड़ा जिले की पहली फ्लाइंग ऑफिसर; जानें कौन है प्रिया मालवीय

प्रिया ने एएफसीएटी 2025 परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ऑल इंडिया 113वीं रैंक हासिल की और चयन की अंतिम सूची में जगह बनाई। अब वो इंडियन एयरफोर्स मेंअधिकारी के रूप में सेवा देंगी

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की बेटी प्रिया मालवीय ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर न सिर्फ परिवार का मान बढ़ाया है, बल्कि उन्होंने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं उन्हें छिंदवाड़ा जिले की ]पहली फ्लाइंग ऑफिसर बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। प्रिया ने एएफसीएटी 2025 परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ऑल इंडिया 113वीं रैंक हासिल की और चयन की अंतिम सूची में जगह बनाई। अब वो इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी के रूप में सेवा देंगी और हैदराबाद में ट्रेनिंग प्राप्त करेंगी। हालांकि यहां तक का सफल प्रिया के लिए आसान नहीं था। इसके पीछे उनकी मेहनत और लगन ही थी, जिसने उन्हें सल बनाया।

पिता है एएसआई प्रिया मालवीय छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम रवि मालवी है, जोृ कोतवाली में एएसआई पद पर कार्यरत हैं। प्रिया जब छोटी थी, तब से पिता को वर्दी में देखकर उनके मन में भी देश सेवा करना जज्बा पैदा हुआ। बस, क्या था उन्होंने अपने इसी सपने को लक्ष्य बनाकर मेहनत शुरू की और आखिरकार उसे हासिल कर लिया।

पढ़ाई के लिए कभी नहीं पड़ी डांट उनके पिता रवि मालवीय का कहना है कि कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया कि बेटी को डांटना पड़ा हो। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी पढ़ाई के प्रति काफी जागरूक है। उसने अपनी लगन से इस सफलता को हासिल किया है।

AFCAT 2025 में 113वीं रैंक हासिल की प्रिया मालवीय ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) 2025 का एग्जाम दिया था। जिसमें उनको ऑल इंडिया 113वीं रैंक हासिल हुई। इस परीक्षा को पास करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। जब इसे क्वालिफाई कर लेंगे, तो फिर मेडिकल टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आखिर में फाइनल लिस्ट बनाई जाती है। उन्होंने बताया कि एक कोर्स में तकरीबन 300-350 बच्चों को शामिल किया जाता है।

ऑनलाइन कोचिंग बना सहारा प्रिया ने इस परीक्षा के लिए जमकर तैयारी की। एक सही रणनीति बनाकर पढ़ाई पर फोकस किया। इतना ही नहीं तैयारी के लिए प्रिया मालवीय ने ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लिया। उनके मुताबिक, सही रणनीति और नियमित अध्ययन की मदद से उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल किया। उन्होंने कहा कि हर छात्र को अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्टता और मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि बेटियां अपना करियर खुद चुनें।