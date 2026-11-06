बीटेक की पढ़ाई, फिर 2 राज्यों की PCS परीक्षा में हासिल की चौथी रैंक, जानें कौन हैं SDM आकांक्षा गुप्ता

आकांक्षा गुप्ता मूल रूप से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की रहने वाली हैं। उनके पिता कारोबारी हैं। उनके परिवार में कभी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं रहा। लेकिन उन्होंने इस कड़ी को तोड़ा और एसडीएम बनकर परिवार का नाम रोशन किया।

सिविल सर्विस का सपना लिए हर साल कई उम्मीदवार यूपीएससी की सीएसई समेत अलग-अलग राज्यों की पीसीएस परीक्षाएं देते हैं। ये परीक्षाएं काफी कठिन मानी जाती हैं। लेकिन कहते हैं कि जब आप कुछ चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपको इसे हासिल करने में मदद करने की साजिश करती है। इस लाइन पर देहरादून की रहने वाली आकांक्षा गुप्ता की कहानी बिल्कुल सटीक बैठती हैं। इनका सपना था कि वो एक दिन सिविल सर्वेंट बने। बस इसी सपने को लेकर वो लगातार मेहनत करती रहीं। इसी का नतीजा रहा कि आकांक्षा शर्मा ने एक नहीं बल्कि दो-दो राज्यों की पीसीएस परीक्षा क्रैक किया। खास बात यह है कि दोनों ही राज्यों की पीसीएस परीक्षा में चौथी रैंक हासिल कर लोहा मनवाया। जी हां, पहले उन्होंने अपने गृह राज्य यानी 2021 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल किया और फिर 2022 में यूपीपीएससी की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की है। फिलहाल, वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रामनगर की एसडीएम पद पर कार्यरत हैं। बता दें कि आकांक्षा गुप्ता की जर्नी काफी प्रेरणादायी है। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

कौन हैं आकांक्षा गुप्ता आकांक्षा गुप्ता मूल रूप से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की रहने वाली हैं। उनके पिता कारोबारी हैं। उनके परिवार में कभी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं रहा। लेकिन उन्होंने इस कड़ी को तोड़ा और एसडीएम बनकर परिवार का नाम रोशन किया। उनकी शुरुआती पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा तक का सफर देहरादून में ही पूरा हुआ।

बीटेक की पढ़ाई आकांक्षा गुप्ता ने 2017 में डीआईटी देहरादून से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। इसके बाद उन्होंने सिविल सिर्विस की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन ये सफर उनके लिए आसान नहीं था।

यूपीएससी में मिली असफलता पीसीएस की परीक्षा से पहले शुरुआत में आकांक्षा गुप्ता ने यूपीएससी की तैयारी की। लेकिन कई प्रयासों के बावजूद उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। न्यूज 18 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, आकांक्षा यूपीएससी में चार बार शामिल हो चुकी हैं। जिसमें उन्होंने दो बार प्रीलिम्स और दो बार मेन्स दे चुकी हैं। उन्होंने प्रीलिम्स क्वॉलिफाई किया था जबकि एक बार इंटरव्यू 13 नंबर और एक बार 2 नंबर से रह गया था।

पहले उत्तराखंड फिर यूपी पीसीएस एग्जाम किया क्रैक इसके बाद वो उत्तराखंड और यूपी पीसीएस की तैयारी में जुट गईं। सबसे पहले उन्होंने उत्तराखंड PCS में सफलता हासिल की। 2021 में उन्होंने यूकेपीसीएस में चौथी रैंक हासिल की। फिर उत्तराखंड PCS में सफलता के बाद आकांक्षा ने उत्तर प्रदेश PCS 2022 में भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने यहां भी चौथी रैंक हासिल की और अपनी उपलब्धियों में एक और बड़ी कामयाबी जोड़ दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह साल 2018 में पहली बार यूपी पीसीएस में शामिल हुई थीं। लेकिन मेन्स क्वॉलिफाई नहीं कर सकीं। 2019 और 2020 में भी असफल रहीं। इसके बाद 2021 में अपने चौथे प्रयास में उन्होंने प्री और मेन्स क्रैक किया। लेकिन इंटरव्यू राउंड पार नहीं कर सकीं। इसका कारण था कि मेन्स के एक पेपर में कम मार्क्स मिले थे। लेकिन पांचवें प्रयास में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।