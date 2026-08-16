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Akanksha Vishwakarma: UPSC के 3 अटेम्प्ट में फेल, फिर किया जबरदस्त कमबैक; CAPF में हासिल की AIR 3

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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UPSC सिविल सेवा परीक्षा में तीन अटेम्प्ट में असफल मिलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने अपनी पिछली गलतियों को अपना ताकत बनाया और CAPF परीक्षा की तैयारी शुरू की।

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आकांक्षा विश्वकर्मा सक्सेस स्टोरी

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सफलता से ज्यादा जरूरी कई बार यह होता है कि छात्र लगातार मिल रही असफलता से क्या सीखता है और साथ ही वो इस सिचुएशन से अपने आपको कैसे संभालता है। आकांक्षा विश्वकर्मा की कहानी इसी जज्बे और निरंतर मेहनत की मिसाल है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा में तीन अटेम्प्ट में असफल मिलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने अपनी पिछली गलतियों को अपना ताकत बनाया और CAPF परीक्षा की तैयारी शुरू की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल कर अपनी शानदार वापसी दर्ज की।

असफलताओं को बनाया तैयारी का आधार

बता दें कि आकांक्षा विश्वकर्मा मध्य प्रदेश के शाजापुर की रहने वाली हैं। जैसा कि UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा 2025 में सफलता हासिल करने से पहले उनकी राह आसान नहीं थी। यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में 3 बार फेल हने के बाद उन्होंने CAPF की तैयारी शुरू की और इस दौरान उन्होंने कोचिंग संस्थानों पर निर्भर रहने के बजाय सेल्फ-स्टडी और अपनी रणनीति पर भरोसा किया। उन्होंने पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का बारीकी से विश्लेषण किया और यह समझने की कोशिश की कि UPSC किस तरह के सवाल पूछता है।

गैर-जरूरी स्टडी मटेरियल से दूरी

UPSC CSE के तीन प्रयासों के दौरान उन्होंने जनरल स्टडीज, इतिहास और राजनीति विज्ञान जैसे विषयों में मजबूत आधार तैयार कर लिया था। यही अनुभव बाद में CAPF की तैयारी में उनके काफी काम आया। उन्होंने गैर-जरूरी स्टडी मटेरियल से दूरी बनाई और केवल उन्हीं विषयों पर ध्यान दिया जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण थे।

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परिणाम की चिंता छोड़ तैयारी पर किया फोकस

आकांक्षा के लिए तैयारी की सबसे बड़ी चुनौती केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि मानसिक दबाव भी था। लगातार प्रयासों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि परिणाम को लेकर ज्यादा सोचने से उनका आत्मविश्वास प्रभावित हो रहा है। इसके बाद उन्होंने अपनी सोच बदली और रिजल्ट की चिंता करने के बजाय रोज की मेहनत और तैयारी पर ध्यान देना शुरू किया। इस बदलाव ने उन्हें शांत और निरंतर बने रहने में मदद की। यही मानसिक मजबूती CAPF की फिजिकल टेस्ट के दौरान भी नजर आई।

फिजिकल टेस्ट में नहीं छोड़ी हिम्मत

800 मीटर की दौड़ में जब 22 में से 18 उम्मीदवार दौड़ से बाहर हो गए, तब भी आकांक्षा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी दौड़ जारी रखी और मजबूती के साथ इसे पूरा किया। यह उनके दृढ़ संकल्प और मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने की क्षमता को दिखाता है।

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CAPF को चुना और हासिल की AIR 3

आकांक्षा की तैयारी और लक्ष्य के लिए फोकस उस समय भी दिखाई दी, जब उन्होंने CDS इंटरव्यू और CAPF की शारीरिक परीक्षा की तारीख टकराने पर CAPF के फिजिकल टेस्ट को प्राथमिकता दी। यह फैसला उनके चुने हुए करियर पथ के प्रति उनके भरोसे को दर्शाता है।

आखिरकार उनकी मेहनत सफल हुई। आकांक्षा विश्वकर्मा ने UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की और टॉप रैंक वाली महिला उम्मीदवार बनीं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता अंतिम मंजिल नहीं होती। सही रणनीति, आत्मविश्वास और लगातार मेहनत के साथ वही असफलताएं सफलता की मजबूत नींव बन सकती हैं।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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