पिता हैं किसान, UP कांस्टेबल भर्ती में फेल होने पर नहीं मानी हार, दूसरे प्रयास में बेटी बनीं दरोगा

यूपी के हरदोई में रहने वाली 23 साल की अंजली सुरसा थाना क्षेत्र के खुटेहना गांव की निवासी हैं। वो एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। अंजली के पिता राम मूर्ति किसान हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। इसके अलावा उनके भाई और दो बहनें हैं, जिनमें अंजली सबसे बड़ी हैं।

कहते हैं कि अगर आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया और उसके लिए ईमानदारी से मेहनत शुरू कर दी, तो सफलता मिलने में देरी नहीं होती है। यही हुआ हरदोई की रहने वाली अंजलि की। 23 साल की अंजलि ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर लिया है। इससे ना सिर्फ उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन क जिले का नाम रोशन किया है। हालांकि उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। इसके लिए ना उन्होंने महंगी कोचिंग की और ना ही किसी बड़े संस्थान में पढ़ाई की। चलिए अंजलि की सक्सेस कहानी बताते हैं।

पिता हैं किसान, हरदोई की हैं निवासी यूपी के हरदोई में रहने वाली 23 साल की अंजली सुरसा थाना क्षेत्र के खुटेहना गांव की निवासी हैं। वो एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। अंजली के पिता राम मूर्ति किसान हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। इसके अलावा उनके भाई और दो बहनें हैं, जिनमें अंजली सबसे बड़ी हैं। बड़ी होने के नाते उनपर परिवार काफी जिम्मेदारियां थी।लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी। वह हरदोई शहर के आवास विकास क्षेत्र में रहकर एक कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रही थीं।

पढ़ाई-लिखाई पढ़ाई लिखाई में अंजलि काफी ठीक थीं। उन्होंने वर्ष 2018 में हाईस्कूल और वर्ष 2020 में इंटरमीडिएट की परीक्षा सुरसा स्थित दयानंद इंटर कॉलेज से उत्तीर्ण की। इसके बाद हरदोई शहर के आर कन्या डिग्री कॉलेज से स्नातक (बीए) की पढ़ाई पूरी की।

दूसरे प्रयास में बनीं दरोगा एनडीटी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि ने पहली बार साल 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी दी थी, लेकिन इसमें वो असफल नहीं हो पाईं। वो रनिंग टेस्ट में पास नहीं हो सकी थीं। हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और पूरे समर्पण के साथ अपनी तैयारी जारी रखी। लगातार मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर वर्ष 2025 में आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर अपना सपना पूरा कर लिया।

अपनी इस सफलता का श्रेय अंजलि अपने माता-पिता, परिवार और कोचिंग संस्थान के शिक्षकों को देती हैं। उनका कहना है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और पूरी ईमानदारी व मेहनत के साथ तैयारी की जाए, तो सफलता जरूर मिलती है। उनके अनुसार, असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही मंजिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है।