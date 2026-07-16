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पिता हैं किसान, UP कांस्टेबल भर्ती में फेल होने पर नहीं मानी हार, दूसरे प्रयास में बेटी बनीं दरोगा

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के हरदोई में रहने वाली 23 साल की अंजली सुरसा थाना क्षेत्र के खुटेहना गांव की निवासी हैं। वो एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। अंजली के पिता राम मूर्ति किसान हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। इसके अलावा उनके भाई और दो बहनें हैं, जिनमें अंजली सबसे बड़ी हैं।

पिता हैं किसान, UP कांस्टेबल भर्ती में फेल होने पर नहीं मानी हार, दूसरे प्रयास में बेटी बनीं दरोगा

कहते हैं कि अगर आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया और उसके लिए ईमानदारी से मेहनत शुरू कर दी, तो सफलता मिलने में देरी नहीं होती है। यही हुआ हरदोई की रहने वाली अंजलि की। 23 साल की अंजलि ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर लिया है। इससे ना सिर्फ उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन क जिले का नाम रोशन किया है। हालांकि उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। इसके लिए ना उन्होंने महंगी कोचिंग की और ना ही किसी बड़े संस्थान में पढ़ाई की। चलिए अंजलि की सक्सेस कहानी बताते हैं।

पिता हैं किसान, हरदोई की हैं निवासी

यूपी के हरदोई में रहने वाली 23 साल की अंजली सुरसा थाना क्षेत्र के खुटेहना गांव की निवासी हैं। वो एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। अंजली के पिता राम मूर्ति किसान हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। इसके अलावा उनके भाई और दो बहनें हैं, जिनमें अंजली सबसे बड़ी हैं। बड़ी होने के नाते उनपर परिवार काफी जिम्मेदारियां थी।लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी। वह हरदोई शहर के आवास विकास क्षेत्र में रहकर एक कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रही थीं।

पढ़ाई-लिखाई

पढ़ाई लिखाई में अंजलि काफी ठीक थीं। उन्होंने वर्ष 2018 में हाईस्कूल और वर्ष 2020 में इंटरमीडिएट की परीक्षा सुरसा स्थित दयानंद इंटर कॉलेज से उत्तीर्ण की। इसके बाद हरदोई शहर के आर कन्या डिग्री कॉलेज से स्नातक (बीए) की पढ़ाई पूरी की।

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दूसरे प्रयास में बनीं दरोगा

एनडीटी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि ने पहली बार साल 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी दी थी, लेकिन इसमें वो असफल नहीं हो पाईं। वो रनिंग टेस्ट में पास नहीं हो सकी थीं। हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और पूरे समर्पण के साथ अपनी तैयारी जारी रखी। लगातार मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर वर्ष 2025 में आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर अपना सपना पूरा कर लिया।

अपनी इस सफलता का श्रेय अंजलि अपने माता-पिता, परिवार और कोचिंग संस्थान के शिक्षकों को देती हैं। उनका कहना है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और पूरी ईमानदारी व मेहनत के साथ तैयारी की जाए, तो सफलता जरूर मिलती है। उनके अनुसार, असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही मंजिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है।

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लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणास्त्रोत

अंजलि की सफलता उन युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है, जो एक-दो असफलताओं के बाद अपने सपनों को छोड़ देते हैं। उन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से साबित कर दिया कि एक असफल प्रयास जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का अवसर होता है।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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