Subhash Chandra Bose Jayanti Speech : नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर 2 मिनट का शानदार भाषण

संक्षेप:

Subhash Chandra Bose Jayanti Speech : सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के मौके पर स्कूल व कॉलेजों में नेताजी पर आधारित भाषण, क्विज व निबंध प्रतियोगिता आयोजित होती हैं। अगर आप इस मौके पर भाषण देने की योजना बना रहे हैं तो यहां से उदाहरण ले सकते हैं -

Jan 23, 2026 06:19 am IST
Subhash Chandra Bose Jayanti Speech , Parakram Diwas Speech : पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी नेता, सच्चे देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मना रहा है। नेताजी की जयंती 23 जनवरी को पूरा देश पराक्रम दिवस के तौर पर मनाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्‍हें आजादी दूंगा....! जय हिन्द। जैसे नारों से आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का कोई सानी नहीं है। वे एक साहसी और स्वतंत्रता के प्रति अति उत्साहित नेता थे। सुभाष चंद्र बोस का साहस और नेतृत्व कौशल जबरदस्त था। वे असाधारण वक्ता थे। वे खुद तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे ही, साथ ही उन्होंने अन्य कई लोगों को भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल होने और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया था।

सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के मौके पर स्कूल व कॉलेजों में नेताजी पर आधारित भाषण, क्विज व निबंध प्रतियोगिता आयोजित होती हैं। अगर आप इस मौके पर भाषण देने की योजना बना रहे हैं तो यहां से उदाहरण ले सकते हैं -

Subhash Chandra Bose Jayanti Speech : सुभाष चंद्र बोस जयंती पर भाषण ( पराक्रम दिवस भाषण )

आदरणीय प्रिंसिपल सर, अध्यापक गण और मेरे प्यारे साथियों। आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती है। देश के स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पूरा देश पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं महान व्यक्तित्व, साहसी, बहादुर और हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले इस नेता को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

तुम मुझे खून दो, मैं तुम्‍हें आजादी दूंगा....! जय हिन्द। जैसे नारों से आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। वह स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। उनके राजनीतिक गुरु चितरंजन दास थे। नेताजी की जीवनी, शौर्य, देश प्रेम और कठोर त्याग आज के युवाओं के लिए बेहद ही प्रेरणादायक है। नेताजी का ‘जय हिन्द’ का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया।

साथियों, प्रतिष्ठित और चुनौतिपूर्ण सिविल सविर्सेज एग्जाम चौथी रैंक से पास करने के बाद वह चाहते तो आरामदायक जीवन बिता सकते थे लेकिन उनके देशभक्ति के जुनून और मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने की दिली तमन्ना ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। नेता जी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था।

मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपनी सेना आजाद हिंद फौज बनाने का रास्ता चुना। राष्ट्रभक्ति एवं स्वतंत्रता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के लिए बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत कर स्वंतत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसमें अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बंगाली, पश्तो, तमिल, फारसी और तेलुगु में प्रसारित समाचार बुलेटिन व स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इसी तरह, आजादी प्राप्ति की मुहिम को तेज करने के लिए यूरोप में भारतीय सेना का गठन किया गया। उन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक इकाई की स्थापना भी की।

नेताजी का ऐतिहासिक भाषण रंगून के 'जुबली हॉल' में दिया गया। यह सदैव के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आपने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, किन्तु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान कई बार जेल गए। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए कूटनीति और सैनिकों का साथ होना भी आवश्यक है।

सुभाष चंद्र बोस ने गांधीजी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। महात्मा गांधी ने भी उन्हें नेताजी कहकर सम्मान दिया तभी से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली।

आज नेताजी की जयंती पर हमें ‘राष्ट्र पहले’ की भावना पैदा करनी होगी। युवा पीढ़ी को महान स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की कहानियों के बारे में बताने की जरूरत है कि किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस, अन्य नेताओं व वीर शहीदों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेताजी के अनुशासित जीवन और उनके अनमोल वचनों को उतारकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। महान विचारों से युवाओं में देशभक्ति का संचार करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा हम सभी के दिलों में रहेंगे।

जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Subhash Chandra Bose
