Subhash Chandra Bose Jayanti Quotes : नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर शेयर करें उनके प्रेरणादायी विचार और नारे

संक्षेप:

Subhash Chandra Bose Jayanti Quotes  , Messages , Slogans : आज 23 जनवरी को देश आजादी की लड़ाई के महानायक नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती मना रहा है। पराक्रम दिवस के मौके पर आप उनके जोशीले नारों व विचारों को शेयर कर सकते हैं।

Jan 23, 2026 06:33 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
Subhash Chandra Bose Jayanti Quotes in Hindi , Messages , Slogans : तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिन्द, जैसे जोशीले नारों से भारतवासियों को जागृत कर ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा देने वाले महान राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आज 23 जनवरी 2025 को 129वीं जंयती है। आजादी की लड़ाई के बहादुर सिपाही नेताजी की जयंती को आज पूरा देश पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है। अपने करिश्माई नेतृत्व से आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। नेताजी की जीवनी और कठोर त्याग आज के युवाओं के लिए बेहद ही प्रेरणादायक है।

प्रतिष्ठित और चुनौतिपूर्ण सिविल सविर्सेज एग्जाम चौथी रैंक से पास करने के बाद वह चाहते तो आरामदायक जीवन बिता सकते थे लेकिन उनके देशभक्ति के जुनून और मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने की दिली तमन्ना ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। मां भारती के वीर सपूत,महान देशभक्त एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक,नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन करना चाहिए।

उनकी जयंती पर शेयर करें ये तस्वीरें और उनके प्रेरक विचार व नारे-

- अगर जीवन में संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है।

- ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिले, हमारे अन्दर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए

- मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याएं गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण सिर्फ समाजवादी तरीके से ही की जा सकती है।

- मुझे ये देखकर बहुत दुःख होता है कि मनुष्य – जीवन पाकर भी उसका अर्थ समझ नहीं पाया है। यदि आप अपनी मंजिल पर ही पंहुच नहीं पाए, तो हमारें इस जीवन का क्या मतलब।

- मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रताके इस युद्ध में हममें से कौन-कौन जीवित बचेंगे!परन्तु मैं यह जानता हूँ,अंत में विजय हमारी ही होगी!

- अपनी ताकत पर भरोसा करो, उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है।

- अगर कभी झुकने की नौबत आ जाए तब भी वीरों की तरह झुकना।

- आशा की कोई न कोई किरण होती है, जो हमें कभी जीवन से भटकने नहीं देती।

- सफलता दूर हो सकती है, लेकिन वह मिलती जरूर है।

- जिसके अंदर 'सनक' नहीं होती, वह कभी महान नहीं बन सकता।

- सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए।

- याद रखिए सबसे बड़ा अपराध, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है।

- संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ, जो पहले मुझमें नहीं था।

- उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए।

नेताजी के लोकप्रिय नारे ( Netaji Subhash Chandra Bose Slogans )

- तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा

- दिल्ली चलो।

- जय हिन्द।

- आजादी दी नहीं जाती – ली जाती है।

इतिहास में कोई वास्तविक परिवर्तन कभी भी चर्चाओं से हासिल नहीं हुआ है।

एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार, उसकी मृत्यु के बाद, एक हजार जन्मों में अवतरित होगा।

