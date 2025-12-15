Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़Subharti Medical College Faces 87.5 Crore rupees Seizure Warrant Over Student Fee Fraud and Lack of Infrastructure
Private Medical College: प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर बड़ी कार्रवाई, 87.50 करोड़ की वसूली का कुर्की वारंट जारी

संक्षेप:

Dec 15, 2025 09:34 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता
Private Medical College: देहरादून जिला प्रशासन की ओर से सुभारती मेडिकल कॉलेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने कॉलेज को 87.50 करोड़ रुपये की वसूली का कुर्की वारंट जारी किया है। छह साल से तीन सौ छात्रों से पूरा शुल्क वसूलने के बाद भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं देने के मामले में बार-बार नोटिस के बाद भी बकाया राशि जमा न कराने पर यह कार्रवाई की गई है।

प्रशासनिक कार्रवाई का आधार

चिकित्सा शिक्षा निदेशक की संस्तुति पर डीएम सविन बंसल की ओर से यह कार्रवाई की गई है। अगले कुछ दिनों में बैंक खाता सीज और संपत्ति कुर्क की जा सकती है। डीएम सविन बंसल ने बताया कि लंबित बकाया वसूली के तहत 87.50 करोड़ की कुर्की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

यह है पूरा मामला

वर्ष 2017-18 का मामला: यह मामला सत्र 2017-18 में प्रवेश लेने वाले दूसरे बैच के 74 छात्रों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाली गई एक रिट याचिका से जुड़ा है।

छात्रों की शिकायत: छात्रों ने याचिका में कहा था कि संस्थान (सुभारती मेडिकल कॉलेज) में पढ़ाई के लिए आवश्यक संरचना उपलब्ध नहीं है, जिससे वे ठीक से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश (2019): वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन 300 छात्रों को राज्य के तीन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाए।

राज्य सरकार पर वित्तीय भार: छात्रों के स्थानांतरण के कारण राज्य सरकार पर एक नए मेडिकल कॉलेज को खोलने के अनुरूप अपेक्षित संरचना स्थापित करने का वित्तीय भार आ गया। जबकि सुभारती कॉलेज ने इन छात्रों से शुल्क बिना कोई काम किए ही वसूल लिया था। इसी वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए अब प्रशासन ने वसूली की कार्रवाई शुरू की है।

