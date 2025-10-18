Hindustan Hindi News
सुबह या शाम, पढ़ाई के लिए परफेक्ट समय कौन सा है?

संक्षेप: ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि सुबह या शाम, किस समय पढ़ाई करना सबसे सही माना जाता है। या आप कह सकते हैं कि पढ़ने के लिए कौन सा टाइम परफेक्ट होता है।

Sat, 18 Oct 2025 10:34 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अक्सर आपने सुना होगा कि यदि सुबह 5 बजे उठकर पढ़ा जाए, तो चीजें जल्दी याद होती है। लेकिन बहुत से छात्र सुबह उठकर नहीं पढ़ पता पाते हैं। ऐसे लोग शाम के वक्त पढ़ाई करते हैं। वहीं, कुछ लोग पढ़ाई करते वक्त समय नहीं देखते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि सुबह या शाम, किस समय पढ़ाई करना सबसे सही माना जाता है। या आप कह सकते हैं कि पढ़ने के लिए कौन सा टाइम परफेक्ट होता है।

दरअसल, इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। यह पूरी तरह से आपकी बॉडि क्लॉक (सर्केडियन रिदम) और पर्सनल आदत पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल आधार पर दोनों समय के अपने फायदे हैं। सुबह का समय एकाग्रता और नई जानकारी के लिए फायदेमंद है। कई रिसर्च और एक्सपर्ट का मानना है कि सुबह जल्दी उठकर (तड़के 4 बजे से 7 बजे तक) पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव होता है।

सुबह पढ़ने के फायदे

सबसे पहले सुबह पढ़ाई के फायदे जानते हैं। जब हम रात पर भरपूर सोते हैं या यूं कहें कि रात भर क्वालिटी नींद लेते हैं, तो सुबह आपका दिमाग पूरी तरह से तरोताजा और तनाव मुक्त होता है। यह नई और जटिल जानकारी को सीखने के लिए सबसे बेहतर समय है। सुबह का वातावरण आम तौर पर शांत होता है। फोन कॉल, सोशल मीडिया या अन्य घरेलू गतिविधियां कम होती हैं, जिससे आप बिना किसी रुकावट के गहरी एकाग्रता के साथ पढ़ पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय पढ़ी हुई चीजें दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती हैं। सुबह पढ़ाई पूरी करने से आपको दिनभर संतोष और कॉन्फिडेंस महसूस होगा। गणित, विज्ञान, नए सिद्धांत, या कोई भी कठिन विषय जिसके लिए सुबह आप एकाग्रता के साथ पढ़ सकते हैं।

शाम/रात में पढ़ने के फायदे

कई छात्र शाम या देर रात को पढ़ना पसंद करते हैं, खासकर वे जो रात में अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। देर रात के घंटों में भी आसपास का माहौल शांत होता है, जो कुछ स्टूडेंट्स के लिए दिन के मुकाबले रात को पढ़ना ज्याददा अच्छा लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे पूरी रात लाइब्रेरी में बिताते हैं।

तुलना

कुछ स्टडी की मानें, तो सोने से ठीक पहले पढ़ाई करने से जानकारी को ब्रेन में व्यवस्थित करने और लॉन्ग टर्म में बदलने में मदद मिलती है। कुछ छात्रों में रात के समय रचनात्मक और आलोचनात्मक सो क्षमता ज्यादा एक्टिव हो जाती है। ऐसे में किसी भी समय को सही या गलत कहना सही नहीं हो सकता है क्योंकि हर स्टूडेंट्स की अपनी क्षमता होती है और उसी के हिसाब आप काम कर सकते हैं।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
