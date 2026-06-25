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विदेश में फ्री पढ़ाई, कनाडा की यूनिवर्सिटी दे रही स्कॉलरशिप; हर माह 1.5 लाख भी मिलेंगे

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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आज हम आपको एक ऐसी ही स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे हैं, जिसकी मदद से कनाड़ा में पढ़ाई कर सकेंगे और साथ ही हर महीने डेढ़ लाख रुपये का स्टाइपेंड भी ले सकते हैं। चलिए इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताते हैं।

विदेश में फ्री पढ़ाई, कनाडा की यूनिवर्सिटी दे रही स्कॉलरशिप; हर माह 1.5 लाख भी मिलेंगे

अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास फीस और रहने के लिए पैसे नहीं है, तो यह खबर आपके लिए है। कई ऐसी स्कॉलरशिप हैं, जिसके जरिए विदेशों में मुफ्त में पढ़ाई की जा सकती है। आज हम आपको एक ऐसी ही स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे हैं, जिसकी मदद से कनाड़ा में पढ़ाई कर सकेंगे और साथ ही हर महीने डेढ़ लाख रुपये का स्टाइपेंड भी ले सकते हैं। चलिए इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताते हैं।

स्कॉलरशिप का नाम

कनाडा की McGill University भारतीय छात्रों के लिए McCall MacBain Scholarship दे रही है। इस स्कॉलरशिप के तहत छात्र बिना ट्यूशन फीस दिए मास्टर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही उन्हें हर महीने करीब 1.50 लाख रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा।

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क्यों खास है ये स्कॉलरशिप?

आपको बता दें कि कनाडा की McGill University दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में शामिल है। यहां दी जाने वाली McCall MacBain Scholarship सिर्फ पढ़ाई का खर्च ही नहीं उठाती, बल्कि छात्रों को लीडरशिप स्किल्स और करियर डेवलपमेंट के अवसर भी प्रदान करती है। यह स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो भविष्य में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं।

ट्यूशन फीस माफ

इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों की पूरी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाती है। इसके अलावा रहने और खाने के खर्च के लिए हर महीने 2,300 कनाडाई डॉलर (करीब 1.50 लाख रुपये) का स्टाइपेंड दिया जाता है। छात्रों को कनाडा आने-जाने के लिए रिलोकेशन ग्रांट भी मिलती है। वहीं, गर्मियों में रिसर्च प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करने के लिए अतिरिक्त फंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

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McCall MacBain Scholarship: स्कॉलरशिप के लिए पात्रता

जिन छात्रों के पास बैचलर डिग्री है, वे आवेदन कर सकते हैं।

ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे 2027 तक अपनी डिग्री पूरी कर लें।

पिछले 5 वर्षों के भीतर ग्रेजुएशन पूरा कर चुके उम्मीदवार भी इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं।

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

McCall MacBain Scholarship के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2026 है।

कैसे करें आवेदन

छात्रों को सबसे पहले स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद वे मैकगिल यूनिवर्सिटी के मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के दौरान Statement of Purpose (SOP) जमा करना होगा, जिसमें अपनी उपलब्धियों, नेतृत्व क्षमता और भविष्य के लक्ष्यों के बारे में जानकारी देनी होगी।

उम्मीदवारों को Recommendation Letter भी जमा करना होगा।

सिफारिश पत्र ऐसे प्रोफेसर, शिक्षक या मेंटर से लेना बेहतर होगा, जो आपकी शैक्षणिक उपलब्धियों, कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता से अच्छी तरह परिचित हों।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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