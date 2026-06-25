विदेश में फ्री पढ़ाई, कनाडा की यूनिवर्सिटी दे रही स्कॉलरशिप; हर माह 1.5 लाख भी मिलेंगे

आज हम आपको एक ऐसी ही स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे हैं, जिसकी मदद से कनाड़ा में पढ़ाई कर सकेंगे और साथ ही हर महीने डेढ़ लाख रुपये का स्टाइपेंड भी ले सकते हैं। चलिए इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताते हैं।

अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास फीस और रहने के लिए पैसे नहीं है, तो यह खबर आपके लिए है। कई ऐसी स्कॉलरशिप हैं, जिसके जरिए विदेशों में मुफ्त में पढ़ाई की जा सकती है। आज हम आपको एक ऐसी ही स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे हैं, जिसकी मदद से कनाड़ा में पढ़ाई कर सकेंगे और साथ ही हर महीने डेढ़ लाख रुपये का स्टाइपेंड भी ले सकते हैं। चलिए इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताते हैं।

स्कॉलरशिप का नाम कनाडा की McGill University भारतीय छात्रों के लिए McCall MacBain Scholarship दे रही है। इस स्कॉलरशिप के तहत छात्र बिना ट्यूशन फीस दिए मास्टर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही उन्हें हर महीने करीब 1.50 लाख रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा।

क्यों खास है ये स्कॉलरशिप? आपको बता दें कि कनाडा की McGill University दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में शामिल है। यहां दी जाने वाली McCall MacBain Scholarship सिर्फ पढ़ाई का खर्च ही नहीं उठाती, बल्कि छात्रों को लीडरशिप स्किल्स और करियर डेवलपमेंट के अवसर भी प्रदान करती है। यह स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो भविष्य में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं।

ट्यूशन फीस माफ इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों की पूरी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाती है। इसके अलावा रहने और खाने के खर्च के लिए हर महीने 2,300 कनाडाई डॉलर (करीब 1.50 लाख रुपये) का स्टाइपेंड दिया जाता है। छात्रों को कनाडा आने-जाने के लिए रिलोकेशन ग्रांट भी मिलती है। वहीं, गर्मियों में रिसर्च प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करने के लिए अतिरिक्त फंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

McCall MacBain Scholarship: स्कॉलरशिप के लिए पात्रता जिन छात्रों के पास बैचलर डिग्री है, वे आवेदन कर सकते हैं।

ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे 2027 तक अपनी डिग्री पूरी कर लें।

पिछले 5 वर्षों के भीतर ग्रेजुएशन पूरा कर चुके उम्मीदवार भी इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं।

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।

कब तक कर सकते हैं आवेदन? McCall MacBain Scholarship के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2026 है।

कैसे करें आवेदन छात्रों को सबसे पहले स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद वे मैकगिल यूनिवर्सिटी के मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के दौरान Statement of Purpose (SOP) जमा करना होगा, जिसमें अपनी उपलब्धियों, नेतृत्व क्षमता और भविष्य के लक्ष्यों के बारे में जानकारी देनी होगी।

उम्मीदवारों को Recommendation Letter भी जमा करना होगा।