एक साथ कई छात्रवृत्ति के लिए कर सकते हैं आवेदन, केंद्र सरकार ने किया नियमों में बदलाव
केंद्र सरकार ने एनएसपी में बदलाव किया है। इसके तहत अब कोई भी छात्र एक साथ कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी राज्यों के उच्च शिक्षा विभागों और राज्य शिक्षा बोर्डों को दिशा-निर्देश जारी किया है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) में बदलाव किया है। इसके तहत अब कोई भी छात्र एक साथ कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी राज्यों के उच्च शिक्षा विभागों और राज्य शिक्षा बोर्डों को दिशा-निर्देश जारी किया है। इसकी जानकारी सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों अपने आधिकारिक वेबसाइटों पर साझा करने के लिए कहा गया, ताकि पात्र छात्र इस योजना का लाभ उठा सके।
इससे पहले तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ‘एक छात्र-एक छात्रवृत्ति’ का नियम लागू था। इसके तहत एक छात्र किसी एक ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता था। लेकिन शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से इसे बदलकर ‘एक छात्र-अनेक छात्रवृत्तियां’ कर दिया गया है। इसके तहत अब कोई भी छात्र एक मेरिट आधारित छात्रवृत्ति जो योग्यता, शैक्षणिक प्रदर्शन या प्रतियोगी परीक्षा में रैंग के आधार पर दी जाती है के साथ ही कल्याण आधारित छात्रवृत्तियां जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को दी जाती हैं प्राप्त कर सकेगा।
पटना वीमेंस कॉलेज ने इसके लिए सभी विद्यार्थियों को सूचना दे दी है। यह बदलाव केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय के 12 नवंबर 2025 को जारी आदेश के अनुपालन में किया गया है।
एनएमएमएसएस छात्रवृत्ति- 2026-27 के लिए आवेदन शुरू
राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष- 2026-27 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) खोल दिया गया है और छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), बिहार के निदेशक सज्जन आर. ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (माध्यमिक शिक्षा) को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों के आवेदन एवं सत्यापन की समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। मुंगेर के जिला शिक्षा पदाधिकारी कुणाल गौरव ने बताया कि, जारी निर्देश के अनुसार, बीते 11 मार्च को आयोजित एनएमएमएसएस परीक्षा में सफल छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक सत्र- 2026-27 में कक्षा नवम् की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पहले एनएसपी पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन की अंतिम तिथियां
वहीं, एनएमएमएसएस परीक्षा, 2025 में सफल छात्र-छात्राएं कक्षा दशम्, वर्ष- 2024 के सफल विद्यार्थी कक्षा नवम् तथा वर्ष- 2023 के सफल विद्यार्थी कक्षा 12वीं की छात्रवृत्ति के लिए अपने आवेदन का ऑनलाइन रिन्यूअल करेंगे। इसके बाद संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समय पर आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
महत्वपूर्ण समय-सीमा
उन्होंने बताया कि,, एससीईआरटी द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल बीते 1 जून से खुल चुका है। छात्र-छात्राएं आगामी 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। त्रुटिपूर्ण आवेदनों में सुधार एवं सत्यापन की अंतिम तिथि आगामी 15 सितंबर निर्धारित की गई है। वहीं, संस्थान स्तर पर सत्यापन भी 15 सितंबर तक तथा जिला नोडल अधिकारी स्तर पर अंतिम सत्यापन 30 सितंबर तक पूरा करना होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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