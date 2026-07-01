रोज 10 से 12 घंटे पढ़ता था.., IIT मद्रास में दाखिला न मिलने पर छात्र का छलका दर्द; वायरल हुआ पोस्ट

छात्र ने बताया कि IIT मद्रास में पढ़ने का सपना उसके मन में सोशल मीडिया या कोचिंग की वजह से नहीं आया था। उसने कहा कि जब वह 7वीं या 8वीं कक्षा में था, तब उसने अपने पिता से पूछा था कि IIT मद्रास के गेट के अंदर क्या है? उसी दिन से उसने तय कर लिया था कि एक दिन उसे इसी संस्थान में पढ़ना है।

देशभर के लाखों इंजीनियरिंग छात्रों का सपना आईआईटी में दाखिला लेना होता है। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। हालांकि कुछ अभ्यर्थी इसमें सफल होते हैं और कई छात्र असफल रह जाते हैं। असफल छात्रों की बात करें, तो कई छात्र हिम्मत नहीं हारते हैं और अगले साल फिर उसी मेहनत के साथ आईआईटी की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे छात्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका आईआईटी में एडमिशन ना होने पर दर्द छलका है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। छात्र का आईआईटी में दाखिला लेने का सपना किसी कोचिंग या सोशल मीडिया की वजह से नहीं आया था, बल्कि जब वो 7वीं या 8वीं में था, तभी आईआईटी में दाखिला ने का मन बना लिया था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) पर "I cried after so many years" शीर्षक से लिखी गई पोस्ट में छात्र ने बताया कि कई सालों की तैयारी के बावजूद उसे IIT मद्रास में दाखिला नहीं मिल सका। उसने लिखा, “जब मैं IIT मद्रास के गेट के सामने पहुंचा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तब एहसास हुआ कि यह परीक्षा और यह कॉलेज मेरे लिए कितना मायने रखता था। जिंदगी में पहली बार जिस चीज को मैंने पूरे दिल से चाहा, उसमें मैं सफल नहीं हो सका।”

कैसे आया आईआईटी में एडमिशन सपना छात्र ने बताया कि IIT मद्रास में पढ़ने का सपना उसके मन में सोशल मीडिया या कोचिंग की वजह से नहीं आया था। उसने कहा कि जब वह 7वीं या 8वीं कक्षा में था, तब उसने अपने पिता से पूछा था कि IIT मद्रास के गेट के अंदर क्या है? उसी दिन से उसने तय कर लिया था कि एक दिन उसे इसी संस्थान में पढ़ना है। उसके मुताबिक यह सपना पूरी तरह उसका अपना था, किसी के कहने या दिखावे का नहीं।

10 से 12 घंटे की पढ़ाई छात्र ने यह भी स्वीकार किया कि 11वीं कक्षा में उसका ध्यान पढ़ाई से थोड़ा भटका था। हालांकि 12वीं और उसके बाद ड्रॉप ईयर के दौरान उसने पूरी मेहनत की। वह रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन इसके बावजूद उसका IIT मद्रास में दाखिले का सपना पूरा नहीं हो सका।

कहां हुआ एडमिशन फिलहाल, छात्र को आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल पाया, लेकिन उसे देश के एक प्रतिष्ठित NIT में एडमिशन मिल गया। हालांकि इसपर उसने कहा कि इससे IIT मद्रास में प्रवेश न मिल पाने का दुख कम नहीं हुआ। छात्र ने बताया कि कुछ समय पहले वह IIT मद्रास कैंपस के मुख्य गेट तक पहुंचा था। गेट के सामने खड़े होते ही उसकी तैयारी के दिनों की सारी यादें ताजा हो गईं। उसने लिखा कि उस पल की भावनाओं को शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है।

फोटो ना खिंचवाने का वादा उसने गेट की एक तस्वीर तो ली, लेकिन खुद फोटो में नहीं आया। इसकी वजह बताते हुए उसने कहा कि 10वीं कक्षा में उसने खुद से एक वादा किया था कि जब तक वह IIT मद्रास का छात्र नहीं बन जाएगा, तब तक गेट के सामने अपनी तस्वीर नहीं खिंचवाएगा। अब जब उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका, तो उसने अपना वादा नहीं तोड़ा।

सोशल मीडिया पर लोगों ने बढ़ाया हौसला यह पोस्ट वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने छात्र का हौसला बढ़ाया और कहा कि एक परीक्षा या एक कॉलेज किसी व्यक्ति का भविष्य तय नहीं करता। एक यूजर ने लिखा कि उसका भी कभी IIT में पढ़ने का सपना था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। बाद में उसने बीटेक के दौरान GATE परीक्षा की तैयारी की और आखिरकार IIT मद्रास में सीट हासिल कर ली।