राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सख्ती, अब शाला दर्पण पर अटेंडेंस दर्ज करना अनिवार्य
सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों और शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। शत-प्रतिशत उपस्थिति के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू करते हुए अब शाला दर्पण पोर्टल पर 100 प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ ब्लॉक के 158 विद्यालयों में यह व्यवस्था नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो गई है। इस कदम से स्कूलों की उपस्थिति प्रणाली में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। गर्मी की छुट्टियों के बाद जोधपुर के भोपालगढ़ ब्लॉक के 158 सरकारी विद्यालयों में फिर से रौनक लौटी। करीब डेढ़ माह बाद विद्यार्थी दोबारा कक्षाओं में पहुंचे तो उनके दैनिक शेड्यूल में भी बदलाव आया।
शिक्षा विभाग के आदेश जारी
आरपी भागीरथ कड़वासरा ने बताया कि सुबह की प्रार्थना सभा, नियमित कक्षाएं, क्लासवर्क और होमवर्क का सिलसिला फिर शुरू हो गया। वहीं नए शैक्षणिक सत्र के पहले ही दिन से शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू करते हुए शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की 100% ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों एवं विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्य दिवस पर विद्यार्थियों एवं कार्मिकों की उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से दर्ज की जाए।
किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक और कार्मिक की उपस्थिति प्रविष्टि लंबित नहीं रहे तथा अवकाश एवं अनुपस्थिति का विवरण भी सही तरीके से अंकित किया जाए। जिला स्तर पर इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी होगी। दरअसल, अब तक कई विद्यालयों में हस्ताक्षर रजिस्टर में उपस्थिति तो दर्ज कर दी जाती है, लेकिन शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति अपडेट करने में लापरवाही बरती जाती है। इससे ऑफलाइन और ऑनलाइन रिकॉर्ड में अंतर आ जाता है। इसी डेटा मिसमैच के कारण राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर तैयार होने वाले आंकड़े प्रभावित होते थे, साथ ही कई बार योजनाओं के क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग में भी बाधा उत्पन्न होती थी।
संबंधित अधिकारी-कर्मचारी होंगे उत्तरदायी
सीबीईओ सन्तोष ने बताया कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी किए गए आदेश में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शाला दर्पण पर समयबद्ध एवं शत-प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना सभी विद्यालयों की जिम्मेदारी होगी। अगर इस कार्य में लापरवाही बरती जाती है या गलत आंकड़े दर्ज किए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विद्यालयों को समय पर डाटा अपडेट करना सुनिश्चित करना होगा ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की संभावना न रहे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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