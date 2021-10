Gandhi jayanti 2021: हर साल 2 अक्टूबर को पूरा भारत मोहनदास करमचंद गांधी यानी ​​महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाता है। 'आजाद भारत' की लड़ाई में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए सम्मान देने के लिए पूरा देश एक साथ आता है। चाहे हम उनके दांडी नमक मार्च या भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करें, हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ कितनी अहिंसक लड़ाई लड़ी। जबकि पूरी दुनिया उनकी अविश्वसनीय शिक्षाओं, मूल्यों और शांति और एकजुटता के संदेशों से वाकिफ है, वहीं आज भी लोग उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के बारे में कम जानते हैं, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए उनकी लड़ाई में एक अभिन्न भूमिका निभाई थी। आइए जानते हैं खुद गांधी ने अपनी ऑटोग्राफी में कस्तूरबा के बारे में क्या लिखा था।

इस दिन हुई थी शादी

यह मई 1883 में था, जब 13 वर्षीय मोहनदास ने 14 वर्षीय कस्तूरबा के साथ उनका विवाह हुआ था। उनकी शादी के समय, कस्तूरबा और मोहनदास दोनों ही केवल बच्चे थे, और यह उनके लिए एक त्योहार जैसा था, क्योंकि वे उस समय शादी के अर्थ से अवगत नहीं थे।

एक बार महात्मा गांधी ने अपनी शादी के दिन को याद किया था और इसे खुशियों से भरा दिन बताया था क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार उनके पास ढेर सारी मिठाइयां और नए कपड़े लेकर आए थे।

खैर, समय के साथ दोनों बड़े हुए और 1886 में उनका पहला बच्चा हुआ, लेकिन दुख की बात है कि कुछ दिनों बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। हालांकि, आने वाले वर्षों में, दंपति को चार बच्चे, हरिलाल (1888), मणिलाल (1892), रामदास (1897), और देवदास (1900) का आशीर्वाद मिला।

जब पत्र लिखते थे गांधी

कुछ समय बाद मोहनदास कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे और कस्तूरबा ने भारत में ही अपने बच्चों की परवरिश की थी। वे अक्सर एक-दूसरे को पत्र लिखकर बात करते थे, लेकिन स्नेही पत्नी के लिए यह थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वह लिखने और पढ़ने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं थी।

बता दें, जब गांधी लंदन के लिए जा रहे थे, तब उनकी मां पुतलीबाई गांधी थीं, जिन्होंने उन्हें इतने लंबे समय तक इतनी दूर न जाने की सलाह दी थी। लेकिन किसी तरह मोहनदास ने उसे मना लिया था और उससे वादा किया था कि वह शराब, महिलाओं और मांस से दूर रहेगा।



कस्तूरबा ने अकेले की थी बच्चों की परवरिश

मोहनदास दक्षिण अफ्रीका में अपने कानून का अभ्यास करने में व्यस्त थे, कस्तूरबा ने अपने बच्चों की जरूरतों और आवश्यकताओं का ध्यान रखा था। हालांकि, कस्तूरबा अपने बच्चों के अपने पिता के साथ संबंधों के बारे में चिंतित थी क्योंकि मोहनदास ने उनके साथ बहुत कम समय बिताया था, उसने उसे अपने जुनून का पालन करने से कभी नहीं रोका। जैसा कि उसने कभी चाहा था कि उसके पति की खुशी हो।

वहीं तीन साल के बाद 1896 में मोहनदास भारत वापस आ गया थे और भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए केवल दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए छह महीने रुका थे, लेकिन इस बार वह अपनी पत्नी और बच्चों को अपने साथ ले गया थे।

दंपति ने कई साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे, और तभी उनका रिश्ता खिल उठा और बदल गया। जबकि कस्तूरबा धीरे-धीरे और लगातार गांधी जी के काम को समझ रही थीं, दयालु पति ने हमेशा अपनी पत्नी को प्रोत्साहित किया था और अफ्रीकी राज्य की आचार संहिता और आचरण के साथ तालमेल बिठाने में उनकी मदद की थी।



जब जेल में कैद हुआ गांधी और कस्तूरबा



कस्तूरबा गंभीर रूप से बीमार थीं। यह साल 1944 में था और वे दोनों अगा खान पैलेस (Aga Khan Palace) में कैदी थे, जो उस समय पूना में था। 8 अगस्त, 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक में प्रतिष्ठित रैली में उनके आह्वान के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, "... स्वतंत्रता कल नहीं बल्कि आज आनी है। इसलिए गांधी ने संकल्प लिया है... करो या मरो"।



शादी के बारे में क्या सोचते थे गांधी



गांधी ने अपनी शादी की आत्मकथा में लिखा है, "मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए और कुछ मायने रखता है," पहनने के लिए अच्छे कपड़े, ढोल-नगाड़े, शादी और बारात, भरपूर रात्रिभोज और मेरे साथ खेलने के लिए एक अजीब लड़की साथ थी. "

गांधी ने शादी के बाद की पहली रात के बारे में भी लिखा था, 'शादी के बाद जो हमारी पहली रात थी, उस दिन हम पहली बार साथ थे और अकेले थे, गांधी लिखते हैं कि वे दोनों "एक-दूसरे का सामना करने के लिए बहुत घबराए हुए थे ... दोनों ही बहुत शर्मीले थे, " लेकिन जल्द ही दोनों में शर्मीलापन गायब हो गया था।

मोहनदास कहते हैं कि वह "उनसे बेहद प्यार करते थे ... रात का खयाल और हमारी बाद की मुलाकात... हमेशा मुझे याद रहेगी" उन्होंने लिखा, कस्तूरबा एक सीधी-सादी लड़की थी. जो अपने तरीके से जीना जानती थी.

'The Story of My Experiments with Truth' में गांधी ने लिखा, "वह मेरी अनुमति के बिना कहीं नहीं जा सकता थी, लेकिन उसने जब भी और जहां भी उसे पसंद किया, जाने का एक बिंदु बना लिया। "