Western Railway Recruitment 2019 : वेस्टर्न रेलवें में ग्रुप सी पदों पर भर्तियां

Western Railway Recruitment 2019: रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, वेस्टर्न रेलवे मंबई ने 21 पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। सभी भर्तियां खेल कोटे से की जाएंगी। विभिन्न खेलों के खिलाड़ी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये नियुक्तियां पे लेवल- 4/5 और 2/3 के लिए होंगी। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2019 है।

पे लेवल- 4/5, कुल पद : 05

खेल के आधार पर वर्गीकरण

- एथलेटिक्स, पद : 01(पुरुष)

- एथलेटिक्स, पद : 01(महिला)

- क्रिकेट, पद : 01 (महिला)

- रेसलिंग, पद : 02 (पुरुष)

पे लेवल- 2/3, कुल पद : 16

खेल के आधार पर वर्गीकरण

- एथलेटिक्स, पद : 01(पुरुष)

- एथलेटिक्स, पद : 01(महिला)

- क्रिकेट, पद : 01 (महिला)

- रेसलिंग, पद : 02 (पुरुष)

- कबड्डी, पद : 02 (पुरुष)

- कबड्डी, पद : 02 (महिला)

- पावर लिफ्टिंग, पद : 02 (पुरुष)

- खो-खो, पद : 02 (पुरुष)

- वाटर पोलो, पद : 01 (पुरुष)

- बॉल बैडमिंटन, पद : 02 (पुरुष)

शैक्षणिक योग्यता (पे लेवल- 4/5 के लिए)

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

खेल संबंधी उपलब्धियां

- ओलंपिक खेलों (सीनियर वर्ग) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। या

- वर्ल्ड कप/ वर्ल्ड चैंपियनशिप/ एशियन गेम्स/ कॉमनवेल्थ गेम्स में कम से कम तीसरा स्थान प्राप्त किया हो।

शैक्षणिक योग्यता (पे लेवल- 2/3 के लिए)

- मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से 12 वीं पास हो। या समकक्ष योग्यता हो। या

- दसवीं पास हो। इसके साथ ही आईटीआई हो या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

खेल संबंधी उपलब्धियां

- वर्ल्ड कप/ वर्ल्ड चैंपियनशिप/ एशियन गेम्स/ कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। या

- कॉमनवेल्थ या एशिया चैंपियनशिप/ एशिया कप/ साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स/ यूएसआईसी चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया हो। या

- सीनियर/ यूथ/ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया हो। या

- भारतीय ओलिंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में तीसरा स्थान प्राप्त किया हो। या

- ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया हो। या

- फेडरेशन कप चैंपियनशिप (सीनियर कैटेगरी) में प्रथम स्थान हासिल किया हो।

सूचना : सभी प्रतियोगिताएं /चैम्पियनशिप मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय /राष्ट्रीय /राज्य खेल संघों द्वारा आयोजित होना चाहिए और वह रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए ।

आयु सीमा (सभी पद) : न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 25 साल।

- आयुसीमा का आकलन 01 जनवरी 2020 के आधार पर किया जाएगा।



चयन प्रक्रिया

स्पोट्र्स परफॉर्मेन्स के ट्रायल, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इंटरव्यू, असेसमेंट, शैक्षणिक योग्यता और जनरल इंटेलिजेंस/ पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

जरूरी सूचनाएं

- 01 अप्रैल 2017 को और उसके बाद संबंधित खेल उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ी ही इन पदों के लिए आवेदन योग्य होंगे।

- एक से अधिक खेल कोटे के तहत आवेदन करने के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भेजना होगा। आवेदन शुल्क भी अलग चुकाना होगा।

- चुने गए उम्मीदवार इंटरव्यू/ट्रायल के समय अपने सभी शैक्षणिक योग्यता संबंधी सर्टिफिकेट की ओरिजनल प्रति और खेल संबंधी सभी ओरिजनल सर्टिफिकेट साथ लाना न भूलें।

- निम्न रिक्तियों में कोई भी आरक्षित नहीं है। अधिकतम आयुसीमा में आरक्षित वर्ग को छूट नहीं मिलेगी।

- लिखित परीक्षा/ ट्रायल देने पर सामान्य/ओबीसी वर्ग को 400 रुपये और अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को 250 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे।

- जो उम्मीदवार ट्रायल नहीं देंगे, उन्हें किसी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा।

आवेदन शुल्क

- 500 रुपये। एससी/ एसटी, दिव्यांग, महिला/ अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आवेदकों के लिए 250 रुपये।

- इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.rrc-wr.com) पर लॉगइन करें। होमपेज पर स्पोट्र्स रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं। यहां Click here to view Sports Recruitment Notifications for 2019 लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। ऐसा करने से पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें।

- अब ऑनलाइन आवेदन के लिए नोटिफिकेशन के नीचे दिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें।

- खुलने वाले नए वेबपेज पर बाईं ओर क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।

- इसे निर्देशानुसार भरे और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें। ऐसा करने से पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर आएगा।

- अब संबंधित वेब पेज पर वापस आएं और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें। इसके बाद निर्देशानुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें।

- फॉर्म में मांगी गई शैक्षणिक व अन्य जानकारियों को दर्ज सावधानी पूर्वक दर्ज करें। इसके बाद मांगे गए दस्तावेजों, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी को अपलोड करें। फोटो का साइज 20 से 30 केवी और हस्ताक्षर का साइज 10 से 15 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

- अंत में ‘सब्मिट’ का बटन दबाकर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। अब उसी वेब पेज पर वापस आकर ‘प्रिंट’ लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने से आवेदन पत्र की ऑटोजेनरेटेड कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। उसका प्रिंट आउट निकाल लें।

ये दस्तावेज करने होंगे अपलोड

- 10वीं का सर्टिफिकेट (जन्म तिथि को जांचने के लिए)।

- खेल संबंधी सभी प्रमाण पत्र।

- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

खास तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 13 सितंबर 2019 (रात 10 बजे तक)