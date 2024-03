पश्चिम बंगाल ने सब-इंस्पेक्टर के 464 पदों पर शुरू किए आवेदन, देखें कैसे भरना है फॉर्म

ऐप पर पढ़ें

WB Police SI registration: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने सब-इंस्पेक्टर (UB) और सब-इंस्पेक्टर (AB) के पद पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार 7 अप्रैल, 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, वे भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें पदों के बारे में

भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 464 सब-इंस्पेक्टर पदों को भरा जाएगा। जिनमें से 264 (164 पुरुष, 100 महिला) और 200 आर्म्ड ब्रांच के लिए हैं।

शैक्षणिक योग्यता

जिन उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, वे सब-इंस्पेक्टर (UB) और सब-इंस्पेक्टर (AB) के पद पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी जानने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

WB Police SI registration- भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां करें क्लिक।

उम्र सीमा

इन पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 30 साल की होनी चाहिए। आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है।

- भर्ती के लिए डायरेक्ट आवेदन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

आवेदन फीस

SC/ST (केवल पश्चिम बंगाल) को छोड़कर सभी कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 270 रुपये है, जबकि एससी, एसटी कैटेगरी (केवल पश्चिम बंगाल) के उम्मीदवारों को केवल 20 रुपये प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा।

आइए जानते हैं कैसे करना है आवेदन

- सबसे पहले पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) कीआधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाना होगा।

- अब होम पेज पर "Recruitment tab" पर क्लिक करना होगा।

- फिर “Recruitment to the post of Sub-Inspector(Unarmed Branch) and Sub-Inspector (Armed Branch) in West Bengal Police 2024” लिंक पर क्लिक करना होगा।

- अब आप एप्लीकेशन लिंक पर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा और आवेदन प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ना होगा।

- अब मांगी गई जानकारी भरें और सही साइज में जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें।

- इसके बाद आवेदन फीस का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए।