Welcome 2024: न्यू ईयर शायरी के जरिए अपने प्रिय दोस्तों को करें इंप्रेस

Welcome 2024 New Year Shayari: नए साल का जश्न शुरू हो गया है। अब से कुछ ही देर पर घड़ी पर 12 बजने के साथ ही लोग नए साल का स्वागत करेंगे। इस मौके पर जगह-जगह लोग डीजे और तेज म्यूजिक सिस्टम और पार्टी जरिए अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस मौके पर लोग 12 बजने के इंतजार में आज देर रात तक जगे हुए हैं जिससे कि वह अपने प्रियजनों को सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं दे सकें। 2024 के स्वागत में कुछ लोक जाम भी छलका रहे हैं। इस मौके पर सभी लोग नया शुरू होते ही अपने करीबियों को फोन करते हैं और नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। वहीं तमाम लोग ऐसे भी हैं तो वॉट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम रील और फेसबुक स्टेटस और टेलीग्राम पर मैसेजों के जरिए अपने दोस्त-रिश्तेदारों को को एक से बढ़कर एक शानदार शुभकमाना संदेश भी भेज रहे हैं। यहां कुछ कुछ लेटेस्ट टॉप न्यू ईयर शायरी (Top New Year Shayari) लेकर आए हैं जिन्हें आप भी अपने बहुत ही खाा लोगों को भेज सकते हैं।



सोचा किसी अपने से बात करें,

अपने किसी खास को याद करें,

जब किया नए साल की शुभकामनाएं देने का फैसला,

दिल ने कहा कया क्यों न आपसे ही शुरुआत करें!!

Happy New Year 2023

भूल जाओ बीता हुआ कल,

दिल में बसा लोक आने वाला पल

खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल!!

नए साल की बहुत-बहुत बधाई!!

आप हमारे दिल में रहते हैं,

इसीनिए खुशी से सारे दर्द सहते हैं,

हमसे पहले कोई कर ने आपको विश,

इसलिए सबसे पहले आपको हैप्पी न्यूयर 2024 कहते हैं!!

कोई रंज का लम्हा न किसी के पास आए,

खुदा करे नया साल सबको रास आए।

Happy New Year 2023



नए साल के नए संकल्प,

उम्मीदों के ये नए प्रकल्प,

कभी न कम हों खुशियों भरे विकल्प,

आपको और आपके पूरे परिवार को साल 2024 के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं!!

दिन को रात से पहले,

चांद को सितारों से पहले,

दिल को धड़कन से पहले,

और आपको सबसे पहले

Happy New Year