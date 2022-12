WBPSC भर्ती 2022-23: 158 पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए लोक सेवा आयोग जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन, कैसे करें डाउनलोड

ऐप पर पढ़ें

पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग जल्द ही वेटरनरी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी करेंगी। कुल 158 रिक्त पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी।यह वेकैंसी पश्चिम बंगाल पशुपालन, पशुपालन सेवा, पशु सेवा निदेशालय, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा के लिए निकाली जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट wbpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वेकैंसी-

पशु चिकित्सा अधिकारी-158

सामान्य वर्ग-76

एससी -31

एसटी- 08

ओबीसी ए- 17

ओबीसी बी- 12

वेकैंसी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आयोग की ओर से 19 दिसंबर को उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जिसमें वेकैंसी के लिए, शौक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, वेतन और आवेदन करने की आखिरी तारीख सभी जरूरी विषयों के बारे में सूचना दी जाएगी।

नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करें-

1. पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट wbpsc.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज के अनाउंसमेंट भाग में जाएं।

3. Indicative advertisement for rectt.to the post of veterinary office in West Bengal animal husbandry and veterinary service in the directorate of animal resources and animal health under the animal resources development department,govt,of west bengal पर क्लिक करें।

4. पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग भर्ती 2022-23 जॉब नोटिफिकेशन का पीडीएफ दिखाई देगा।

5. पीडीएफ डाउनलोड कर ,जॉब से जुड़ी सभी जानकारी ध्यान से पढ़ें।