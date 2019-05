WBCHSE 12th Results 2019: वेस्ट बंगाल 12वीं के नतीजे घोषित, सीएम ने दी स्टूडेंट्स को बधाई, 86.92 फीसदी स्टूडेंट्स पास

WBCHSE 12th Results 2019: पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने12वीं कक्षा (HSE) के नतीजे जारी कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं परीक्षा नतीजे 2019 को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.wbresults.nic.in पर चेक किया जा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने 12वीं की परीक्षा दी थी वो बोर्ड की साइट पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। लाइव हिन्दुस्तान पर भी नतीजे चेक किए जा सकते हैं।

पश्चिम बंगाल बोर्ड 12 वीं 2019 का रिजल्ट पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2019

वेस्ट बंगाल 12वीं के नतीजे इस बार काफी अच्छे गए हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 3 फीसदी के करीब नतीजों में वृद्धि हुई है। इस बार परीक्षा में 86.92 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं जो पिछली बार ज्यादा है। पिछली बार 83.75 फीसदी बच्चे ही पास हो पाए थे। इस साल 8,16,243 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे। जब कि पिछली बार 8,07,345 स्टूडेंट्स ही परीक्षा में शामिल हो पाए थे। इस बार लड़कियों की संख्या ज्यादा थी।

वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने 12वीं बोर्ड मों पास होने वाले स्टूडेंट्स को बधाई दी है।

Congratulations to all students who excelled and those who passed the Higher Secondary exams. Good wishes to your parents and teachers. Good luck for all your future endeavours