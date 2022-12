WB TET Assistant Teacher: फेज 2 के लिए जारी हुआ इंटरव्यू शेड्यूल, यहां करें चेक

ऐप पर पढ़ें

WB TET Assistant Teacher Interview Date: पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (WBBPE) ने WBTET के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों (फेज 2) में असिस्टेंट टीचर के पद के लिए इंटरव्यू शेड्यूल और योग्य आवेदकों की लिस्ट जारी कर दी है। WBBPE 10 जनवरी, 2023 को पदों के लिए इंटरव्यू / वाइवा-वॉयस और एप्टीट्यूड टेस्ट के दूसरे फेज का आयोजन करेगा। जो उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट wbbpe.org के माध्यम से इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं।

जारी हुए शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, प्राथमिक विद्यालयों (फेज 2) में असिस्टेंट टीचर के लिए कोलकाता जिलों का चयन करने वाले उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट के दूसरे राउंड में शामिल होना होगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

WB TET ASSISTANT TEACHER INTERVIEW SCHEDULE 2022: ऐसे चेक करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.wbbpe.org पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर जाकर " “Notification for Interview/ Viva-voce and Aptitude Test of candidates recruitment to the posts of Assistant Teacher in Primary Schools (Phase 2)" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- WB TET असिस्टेंट टीचर इंटरव्यू शेड्यूल 2022 का पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 5- आप चाहें तो भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले सकते हैं।

इंटरव्यू में लेकर जा सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स

- TET एडमिट कार्ड

- TET क्ववालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स

- कक्षा 10वीं का सर्टिफिकेट

- कक्षा 10वीं-12वीं की मार्कशीट

- दो साल के D. El. Ed./D.Ed. (स्पेशल एजुकेशन)/B.Ed. /B.P.Ed का सर्टिफिकेट

- जिस कोर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, उसका सर्टिफिकेट लाना होगा।

- कास्ट सर्टिफिकेट

- PH सर्टिफिकेट

- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ/ सेल्फ अटैच्ड

- आधार कार्ड